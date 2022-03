"Esperamos un aumento mejor al de la administración central", afirmaron los docentes

Los docentes públicos y privados de Santa Fe se movilizaron este miércoles frente al Ministerio de Educación en una convocatoria que reunió a una gran cantidad de trabajadores de distintos puntos de la provincia, en el marco del segundo día de paro.

Durante el acto, que comenzó alrededor de las 10, la dirigencia gremial expuso los argumentos que llevaron al rechazo de la primera oferta salarial propuesta por el Ejecutivo.

La marcha, en tanto, tuvo lugar en paralelo a las declaraciones del ministro de Trabajo, Juan Manuel Pusineri, quien confirmó que la nueva oferta a los docentes será del 46 por ciento, en sintonía con la propuesta que se elevó a los estatales.

Respecto a este porcentaje, la secretaria gremial de AMSAFE, Sonia Alesso, evitó emitir opinión al destacar que el sector docente “todavía no fue convocado a paritarias y la propuesta no ha sido realizada de manera formal”.

Al aire de Cadena OH!, Alesso afirmó: “Quiero ser clara, nosotros no tenemos propuesta. La de los gremios estatales es para los estatales. Está claro que el Gobierno mejoró la oferta para ellos, pero no fue para nosotros. De ser la misma, deberá ser sometida a discusión”.

En tanto, su par de SADOP, Pedro Bayugar, sorprendió al redoblar la apuesta y sostener que esperan “un aumento mejor al de la administración central”, mientras esquivó trazar paralelismos con los trabajadores estatales, ya que, “un cargo de la administración no es lo mismo que una hora catedra, por lo que tendríamos que ver lo que significa para nosotros”, argumentó.

Durante la jornada de ayer, el Gobierno ofreció a los gremios de ATE Y UPCN un incremento salarial del 46 por ciento, a pagar en cuatro tramos. El primer aumento será del 22% en marzo, el segundo, tercero y cuarto serán del 8 por ciento cada uno a pagarse en mayo, agosto y septiembre.

