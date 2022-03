La importancia del diagnóstico temprano en el Día Mundial de la Endometriosis

En el Día Mundial de la Endometriosis, el grupo Endo Santa Fe dice presente en la ciudad e impulsa la necesaria formación y circulación de los datos para conocer esta enfermedad tan particular.

"Una de cada diez chicas padecemos esta enfermedad. Pensamos que somos más, pero se tarda mucho en el diagnóstico. No es normal que una mujer sufra cuando menstrua. No es normal, queremos erradicar este pensamiento. Es nuestro lema que nos acompaña", apuntó Verónica Piagentini al aire en Cadena OH!

Se puede manifestar de diferentes formas, hay mujeres que lo padecen más fuertes que otras. Después hay casos de dolores increíbles, que nadie tiene una respuesta. "La mayoría visitamos entre 8 o 10 ginecólogos para que acierten con el diagnóstico, hasta que uno te escucha. Aunque nos diagnosticamos un poco solas, ayudándonos con internet".

Desde la organización están luchando por una ley que salió el año pasado pero que no está en funcionamiento. "Pedimos un diagnóstico temprano, sobre todo. También un tratamiento integral, de esto no sólo se ocupa el ginecólogo, dependemos de cirujanos, nutricionistas, psicólogos, psiquiatras, un doctor del dolor que lleva el tratamiento. Pedimos también lo que es el tratamiento, porque es muy costoso", explicó.

En este contexto, lo malo es que no se cuenta con un estudio certero ni concreto sobre la enfermedad. Pero la mayoría tiene endometriosis desde la primera menstruación. Por eso hacen hincapié en conocer los síntomas, porque es una enfermedad que va avanzando y ataca diferentes órganos más allá del sistema reproductor. Cuando son casos severos se va a los intestinos, en casos extremos llega hasta pulmones o cerebro. Al momento de tener la menstruación genera sangrado en los distintos órganos, incluso el ombligo... "Sangra todo el cuerpo, es muy doloroso".

Síntomas:

Dolores.

Menstruaciones abundantes.

Irregularidad.

Infertilidad.

Dolor pélvico crónico.

Dolor al orinar o al tener relaciones.

Fatiga.

Diarrea.

Intolerancia a algunas alimentos.

En Santa Fe no hay especialistas en esta enfermedad, "estamos cayendo con los mismos doctores que son los que saben guiarte, son ginecólogos. Cualquiera de las chicas si tiene alguna pregunta o duda pedimos que nos escriba al Instagram @endosantafe para saber qué camino agarrar", dijo por último.

