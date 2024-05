Vecinos de Tierra de Sueños 2 y 3 reclaman un acceso seguro a las autopistas

Los barrios Tierra de Sueños 2 y 3, ubicados en la ciudad de Roldán, carecen de un acceso seguro tanto desde la ruta nacional A012 como desde la autopista Rosario-Córdoba. Esta situación ha provocado una enorme cantidad de accidentes viales.

Lucas Appendino, vecino de Tierra de Sueños 2, explicó: “Actualmente, se cuentan con tres ingresos/egresos: dos sobre la ruta A012, por camino De la legua (de tierra) y por la entrada oficial a Tierra de Sueños 2 (avenida De las libertades), y el tercero por la autopista Rosario-Córdoba, a la altura del barrio Puerto Roldán.

“Los accesos fueron construidos, pero no de manera correcta. El ingreso/egreso sobre la autopista tengo entendido que no está habilitado y no cumpliría con ninguna reglamentación vigente, por lo cual en principio es ilegal. Y el otro ingreso/egreso por la ruta A012 correría la misma suerte”, recalcó.

El vecino agregó que “se necesita de manera urgente realizar mejoras en la banquina que permitan una mínima seguridad para poder realizar la maniobra de ingreso, al igual que cartelería, iluminación y control policial competente en horarios pico con proyección a la ejecución, con el mismo carácter, de una obra de mayor envergadura que regule el tránsito de manera permanente y segura”.

Por su parte, la dirigente vecinal de Gestión Ciudadana, Silvia Rodríguez, sostuvo que “aumenta el riesgo en época de cosecha gruesa”.

A su vez, dio cuenta que el promedio de unos 20 mil camiones diarios que llegaron a la región cargados con el cereal de la cosecha gruesa, muchos de los cuales estacionaron sobre las banquinas de la ruta A012 y la autopista Rosario-Córdoba a la espera del turno para descarga en el puerto.