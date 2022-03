Benjamín Vicuña, enojado por el rumor de infidelidad a Eli Sulichin

Con la amabilidad que lo caracteriza, pero sin disimular el enojo, Benjamín Vicuña miró a cámara y negó la versión de infidelidad a Eli Sulichin, con su compatriota Kika Silva.

"La información llegó de Chile, como la versión del romance con una tal Kika. ¿Lo desmentís?", le preguntó el notero de Socios del Espectáculo (lunes a viernes, 11 horas, por eltrece) al actor.

Molesto, Vicuña respondió: "Si tengo que salir a aclarar todo... Kika es amiga. Soy amigo de su pareja. La conozco hace 20 mil años. Coincidimos en un evento".

A sabiendas que la periodista Mariela Sotomayor arrojó el rumor de infidelidad en el programa que conducen Adrián Pallares y Rodrigo Lussich, Benjamín agregó: "Pero ya está, me tienen medio de punto, chicos. Yo creo que ya está, que ya fue. Déjenme trabajar tranquilo".

"Yo a ustedes los dejo trabajar. Tengo la mejor onda. Les deseo que tengan laburo y éxito. Sé que también entre ustedes, a veces, corre sangre, pero a mí no me queda una gota más de sangre. Así que déjenme tranquilo. Déjenme trabajar, poder recomponer, que me ha costado bastante la vida", expresó Vicuña, con contundencia.

La semana pasada, Mariela Sotomayor, una periodista chilena, dijo en Socios del Espectáculo que Benjamín Vicuña habría conquistado a Kika Silva, una modelo con la que le habría sido infiel a Eli Sulichin.

"Ya de novio con Eli, Benjamín coqueteaba con esta chica, Kika Silva, que es una modelo e influencer muy conocida en Chile. Se fue de un evento en Chile con ella", había dicho Sotomayor.

Fuente: Ciudad magazine