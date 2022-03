A 40 años de la última carrera de Reutemann en la Fórmula 1

En 1982, Carlos Reutemann corría su última carrera de manera oficial en la Fórmula 1 en el Gran Premio de Brasil, llevado a cabo en el Autódromo de Jacarepaguá, en Río de Janeiro.

"¿Dónde está Reutemann?, fue la pregunta que se hizo el mundillo de la Fórmula 1, el 21 de marzo de ese año en el Gran Premio de Brasil, tras su abandono en el giro 21, algo que ni siquiera pudo responder el propio Frank Williams, dueño del equipo, quien se encogió de hombros en señal de desconcierto.

El clima estaba enrarecido y el desenlace que muchos presentían en el inicio de esa temporada fue confirmado por santafesino, quien rápidamente volvió a su hotel de Río de Janeiro y guardó para siempre el casco y el buzo antiflama.

"Le dije a Frank que me retiraba, que ya no me sentía en condiciones de responderle como se merecía", contó "Lole" sobre la conversación que tuvo con el británico horas más tarde. "No sentía el mismo entusiasmo, había perdido la motivación y notaba indiferencia ante todo: la técnica de los autos, el ambiente..." , abundó.

Una semana después de ese Gran Premio de Brasil, del que se cumplen este lunes 40 años, el desaparecido representante de Reutemann, Domingo Cutuli, anunció en Buenos Aires el retiro definitivo del santafesino de la Fórmula 1.

Cuentan las personas más cercanas, que varios años después de su retiro, "Lole" reconoció que podría haber continuado un par de temporadas más en la Fórmula 1, pero por entonces se mantuvo firme en su decisión de decir adiós a punto de cumplir los 40 años.

Carlos Alberto Reutemann, fallecido el 7 de julio del año pasado, dejó una huella muy grande entre las figuras del automovilismo argentino y en la Fórmula 1, como lo hicieron el balcarceño Juan Manuel Fangio, con sus cinco títulos, y el arrecifeño José Froilán González, subcampeón y primer piloto que hizo ganar a una Ferrari en 1951.

Entre los 26 pilotos argentinos que formaron parte de la historia de la Fórmula 1, el santafesino fue por amplia ventaja el de mayor presencia con participación en 146 Grandes Premios entre su debut de 1972 y su retiro de 1982.

A lo largo de sus once temporadas en la F1, obtuvo 12 victorias, 6 pole positions y 45 podios con cuatro constructores diferentes: Brahman (1972-76), Ferrari (1976-78), Lotus (1979) y Williams (1980-82).