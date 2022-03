Dos triatletas santafesinos viajan a competir en Europa llenos de esperanza

Los triatletas santafesinos Martina Imaz, de 15 años y Bautista Arbizu, de 17, viajarán este miércoles con destino a España para participar de varias pruebas europeas y también competirán en la Copa Europea que se llevará a cabo en Melilla, Marruecos.

El primer fin de semana van a competir en el Campeonato Europeo de duatlón por equipos e individual. El segundo participarán en Nolilla, que es España pero en territorio africano. Ahí disputarán la Copa Europea de Triatlón junior. Y el tercero, van a competir en dos fechas más del Campeonato Español.

Lo harán acompañados por su entrenador, Facundo Gaitán, quien vio esta posibilidad como muy positiva para los jóvenes deportistas santafesinos, que ya se destacan a nivel nacional y estuvieron entrenando en el Cenard.

"Desde los 11 que hago triatlón. En su momento hacía otros deportes pero me terminé enganchando porque me gusta mucho el tema de combinar las tres disciplinas", confesó Bautista en diálogo con Cadena OH!.

Y agregó: "Viajó con Martina, una compañera con la que yo entreno. Hablamos con nuestro entrenador para poder coordinar este viajes y por suerte se pudo dar".

En el caso de Martina, asiste al colegio San Ezequiel Moreno, y su entrenador principal es el profesor Facundo Gaitán; Rodrigo Pereyra, es el coach de fuerza; Pedro Bisconti el de natación, Mauro Milesi el kinesiólogo y Javier Molinas el psicólogo. Por su parte, Bautista, tiene a Gaitán como entrenador principal y médico; Rodrigo Pereyra es el coach de fuerza, Roberto Ortiz el coach de natación, Salomé Charra es la psicóloga, y Martín Russo el responsable nutricional.

Para este viaje, que se prolongará por un par de semanas, tanto los chicos como el entrenador estuvieron juntando dinero y recibieron bastante apoyo por las publicaciones que hicieron por redes sociales, incluso de mucha gente que ni siquiera conocen.

Las gestiones del entrenador hizo que pudieran participar de competencias en España, pero en el caso de la Copa Europa en Melilla lo harán representando a nuestro país.

"Agradecerles más que nada a los familiares y a toda la gente que aportó con muchas cosas para que podamos viajar", culminó Arbizu.

