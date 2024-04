El plan de River en su vuelta a las prácticas

River Plate volverá al trabajo este lunes luego de un fin de semana libre para el plantel en el que los futbolistas aprovecharon para descansar y el cuerpo técnico tiene claro el plan para sacar rédito a estos días sin acción, ya que recién volverá a jugar el 7 de mayo ante Nacional en Uruguay, por la Copa Libertadores. La idea es terminar de recuperar a aquellos futbolistas que atraviesan distintas lesiones para volver a tenerlos al máximo.

El técnico Martín Demichelis apostará por diagramar trabajos en el campo para que se pongan a punto varios de los futbolistas que arrastran dolencias que los tuvo a maltraer en los últimos partidos. Entre ellos están Miguel Borja, Paulo Díaz y Claudio Echeverri.

El chileno había sufrido una molestia en la rodilla derecha en la victoria por 3-1 ante Instituto, mientras que el colombiano arrastraba una sobrecarga muscular en el isquiotibial de la pierna izquierda. Ambos no pararon porque jugaron frente a Boca Juniors y luego repitieron en Paraguay frente a Libertad, por lo que ahora tendrán días para reponerse.

En tanto, la semana también será importante para Ramiro Funes Mori, quien hace tiempo trabaja en su regreso a las canchas mientras lidia con una sinovitis en la rodilla derecha. El central no juega desde el 14 de febrero de este año cuando completó 90 minutos ante Atlético Tucumán. Luego fue dos veces al banco de los suplentes pero después se lesionó y no ha sido considerado. De todos modos, su retorno no se espera que sea pronto.