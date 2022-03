Por la escasez de viviendas, hay listas de espera de inquilinos en varias ciudades

Colegios de Corredores Inmobiliarios denunciaron que hay lista de espera para inquilinos por la escasez de viviendas disponibles. En palabras de Jorge Pighin, presidente de la institución santafesina, "Si hoy se inyectarían mil propiedades entre casas y departamentos en la ciudad, en el transcurso de 10 días estaría todo alquilado y así y todo quedaría gente esperando".

Se buscan monoambientes, con uno o dos dormitorios, con patio o sin... de cualquier forma, la demanda es grande y la oferta es casi nula. Esto se debe, por un lado, a la retracción en el mercado y, por otro, a la quita de los inmuebles para alquiler por la inseguridad jurídica.

"No es sólo la nefasta la Ley de Alquileres", apuntó Pighin en Cadena OH!, "Es un combo grande que afectó todo. Por un lado, esta normativa molesta a los propietarios e inquilinos, que no quieren firmar por tres años o no quieren el ICL, el índice de aumento. Esto marcó un piso para los nuevos alquileres. Pero también dos años de pandemia influyeron, se han formado nuevas familias, vinieron los estudiantes este año por la clase presenciales también. La ciudad no estaba preparada para esto".

Pero a su vez, el entrevistado afirmó que muchas obras no se han terminado y que hay proyectos que no se aprobaron. "La municipalidad está demorando para estos nuevos emprendimientos inmobiliarios. Pero sin lugar a dudas la inseguridad jurídica que está viviendo el país por la nueva Ley de Alquileres, hace que el propietario no renueve y ponga en venta o guarde el inmueble".

Para el especialista, esta ley fue un error. Ahora, la situación empeoraría porque se intenta colocar un impuesto a la vivienda ociosa. "En vez de premiar al inversionista privado que hoy le está dando una vivienda digna a otro ciudadano, se lo castiga. Quién va a invertir en una casa para renta si cobran otro impuesto más. Están diciendo que los costos de alquileres tienen que ser tal, pero los salarios están liquidados y no es culpa del propietario. Basta de castigar y premiar, hagamos una promoción impositiva. No podemos imponer más impuesto a quien invierte y genera trabajo", dijo por último.

