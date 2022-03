Tinelli y LaFlia recibieron una fuerte denuncia por "Hogar Dulce Hogar"

Marcelo Tinelli y La Flia, su productora de contenidos, recibieron una escandalosa denuncia por parte de los participantes del reality "Hogar Dulce Hogar" (El Trece). Según indicaron, a más de un mes de haber finalizado el programa, todavía no cobraron el sueldo correspondiente por su trabajo.

En "Intrusos" (América TV) pusieron al aire el testimonio de uno de los jurados y coach del concurso, donde asegura que iniciará acciones legales si no obtiene lo que le corresponde.

Según el relato de Luis Escobar, el encargado de la parte de diseño, La Flia no cumplió con lo pautado: "No me fui de vacaciones porque estuve trabajando en un programa de televisión en el que no nos pagaron. Estamos trabajando desde noviembre y no nos pagan ni siquiera un sueldo".

"Seguramente, vamos a terminar con carta documento y todo eso. Me hace sentir un alivio cómo se dio todo y cómo terminó; un alivio que haya terminado. Empezó muy bien, me llevo mucha gente linda pero de la manera que terminó y cómo se manejan los directivos de la productora, la verdad, mejor no trabajar con ellos", sentenció.

Luego, también compartieron una nota que le hicieron a una de las participantes, Vikinga, quien explicó: "Yo entre comida y viaje, diario, gastaba alrededor de 7 mil pesos y a nosotros nos daban 20 mil por semana. Yo en mi caso tuve que poner plata arriba".

Otra participante, que figura como "Mamá construye" en las redes sociales, escribió: "Hola, @cuervotinelli. Los participantes de 'Hogar Dulce Hogar' no cobramos aún ni los premios semanales, ni los premios diarios, ni los kits de herramientas que ganamos trabajando en el programa. ¿Será que tendremos una respuesta satisfactoria a nuestros reclamos?". Y cerró: "Nunca me gustó el quilombo pero, si con este bardo, consigo que nos respondan, me vuelvo quilombera. Contrataciones por privado".

