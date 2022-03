Gustavo Munúa: "Quedó claro que en esta Copa nadie te regala nada y es complicado"

Unión logró que fue a buscar a Rosario: la clasificación a los 16º de final de la Copa Argentina. No la tuvo fácil y debió apelar a los penales para superar a Sportivo La Parejas, que le presentó una férrea batalla para dejar en vilo a todos. Por esas cosas el fútbol, en la definición desde los 12 pasos se hizo gigante el arquero uruguayo Santiago Mele para la continuidad en el torneo. A la salida de los vestuarios, el DT Gustavo Munúa dejó sus sensaciones.

"Un partido que se nos complicó. Hay que felicitar a Las Parejas por el partido que hizo. Sobre todo en el primer tiempo. Nos crearon situaciones y nos incomodaron. No le podíamos encontrar la vuelta. Quedó claro que en esta Copa nadie te regala nada y es complicado. Esto debe ser un aprendizaje. Para nosotros todos los torneos son importantes y no queríamos quedarnos afuera de la Copa Argentina. Somos muy exigentes con nosotros mismos. El resumen final es solo felicitar al rival, que en tramos del partido nos complicó realmente", expresó con total sinceridad.

Después, Gustavo Munúa admitió que fue un trabajo previo probar penales por las dudas: "Practicamos penales pese a los pocos días. Nos tomamos el tiempo, porque nunca se sabe lo que puede pasar. Los que estaban mejor fueron los que patearon". "Estamos en un proceso de formación de muchas cosas. La competición es una experiencia importante, como la de hoy (por este miércoles), que fue muy buena. Todo cuesta, nadie regala nada. Queríamos seguir adelante y ahora se viene un calendario ajustadísimo. Nos gusta el desafío que hay por delante", agregó Gustavo Munúa.

Asimismo, explicó la decisión de las variantes en el complemento: "Los dos me pudieron el cambio. Sintieron el cansancio. (Federico) Vera hacía mucho que no jugaba y (Daniel) Juárez quedó sentido luego de un pique. Por eso decidimos cambiarlos". Pero volviendo a lo anterior, insistió con que lo de "hoy es aprendizaje. Hay que felicitar al rival por el buen partido que hicieron. Nos exigieron muchísimo. Tenemos un plantel con mayoría de jugadores menos de 23 años y por eso lo tomamos con una lección. No nos podemos descuidar en nada. Quedó claro en la Copa Argentina".

En el final, el DT de Unión, Gustavo Munúa, explicó: "Hay de todo. Hay gente que está volviendo y otros con muchos partidos encima. Varios dando todo para ganarse un lugar. Hoy (por este miércoles) no teníamos casi referencia de ellos y tratamos de poner el equipo más competitivo posible".

Fuente: UNO Santa Fe