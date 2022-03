El destrato de Fabián Medina Flores a Antonela Roccuzzo: "Es una argentina con ropa prestada"

Fabián Medina Flores habló de los looks de Antonela Roccuzzo en su visita a Intrusos y, al ver los últimos eventos sociales en los que la esposa de Lionel Messi apareció públicamente, el experto en moda de La Jaula de la Moda se mostró crítico.

“Debe ser un amor en todo lo demás de su vida, pero es solo una argentina con ropa prestada. Ojalá le corten el pelo y le hagan un montón de cosas”, expresó el asesor fashion en el programa de América.

“¿No te gusta cómo se lookea?”, le preguntó entonces Marcela Tauro y Medina Flores explicó: “Yo tengo una mirada muy aguda, crítica y severa con todas estas personas porque corren con una gran ventaja ya que se lo pueden regalar, prestar y comprar”.

Leer también: ¡Encuentro de botineras! Cómo fue el cruce entre Antonela Roccuzzo y Wanda Nara

Fabián Medina Flores analizó los looks de Wanda Nara y de Antonella Roccuzzo y explicó por qué le gustó más el estilo de la esposa de Mauro Icardi en los últimos eventos.

“Uno tiene que ser orgánico, es decir que tienen que vivir lo que lleva puesto; lo que yo digo es que si me puse esto y salí vestido así, lo defiendo. Wanda es muy overdress y la otra no, pero tal vez no sabe o no le gusta”, analizó el especialista en moda.

Fuente: Ciudad Magazine