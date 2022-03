"Coco" Báscolo: "Hay que pensar en un equipo de gestión, antes que en candidaturas"

En medio de entre dichos entre el intendente Amadeo Vallejos y la oposición, el edil del PRO, Roald "coco" Báscolo también realizó declaraciones.

Sin descartar la posibilidad de ser candidato a intendente, consideró que "lo más importante es pensar en un equipo de gestión. Quizás sea más fácil ganar una elección que armar después un equipo de gestión. No es fácil manejar un municipio , tal es mucho más facil ser concejal, es mucha gente la del municipio en distintas áreas".

Al respecto, apuntó "Les comenté al grupo político al que pertenezco, que seguramente si hay una propuesta para la intendencia, vamos a hacer una suerte de coalición. Esto significa que también tenemos que empezar a hablar con los otros sectores, básicamente la U.C.R. Tal vez también más adelante el socialismo, eso depende de cómo se vayan definiendo a nivel provincial".

Báscolo confirmó que el PRO tuvo charlas informales con el senador Dionisio Scarpín. Fueron para consultar cómo armar equipos ya que tiene una experiencia de varios años como intendente de Avellaneda. "Más que hablar de quien va a ser el candidato y quien no, yo repito, no es sencillo, no hay que poner el carro delante del caballo. Hay que pensarlo muy bien, la charla transcurrió en base a eso. Para mí es muy temprano hablar de candidaturas, la gente está preocupada por otros temas; hoy hay que trabajar sin pensar en el rédito político que podes obtener",