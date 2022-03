Abrió la inscripción para el sorteo de 64 viviendas en Venado Tuerto

El gobierno provincial anunció que se abrió la inscripción para el sorteo de las 64 viviendas que se están realizando en el barrio Santa Fe, en Venado Tuerto. Se mantendrá abierta hasta el 16 de mayo con la intención de hacer efectiva la preadjudicación en la primera quincena de junio. Por otro lado, se ofrecieron detalles sobre el proyecto de viviendas en la chacra 33: serán 118 unidades habitacionales e incluye la construcción de dúplex.

En una presentación realizada en el Teatro Ideal, estuvo presente el secretario de Hábitat, Amado Zorzón; el director de Vivienda y Urbanismo, José Kerz; la arquitecta Carolina De Greef; el secretario de Fortalecimiento Institucional, José Freyre; y la delegada del Ministerio de Infraestructura, Liliana Rostom.

“Estamos para anunciar por un lado el inicio del proceso de adjudicación de las 64 viviendas que se están construyendo. Porque se llegó al 70 por ciento de la obra y se inicia este proceso para que una vez finalizadas se puedan entregar de inmediato. El segundo anuncio es la presentación de un nuevo proyecto de viviendas para la ciudad, iniciando tratativas con la Municipalidad para avanzar. Por último la entrega de escrituras a adjudicatarios de viviendas construidas en su momento por la Provincia”, anunció Kerz en el inicio de la exposición.

En tanto, Zorzón destacó que “para el gobernador Omar Perotti hay una decisión de darle una valor prioritario a las políticas de hábitat. Por eso estamos trabajando con programas propios de la provincia como las 64 viviendas y las que se van a presentar hoy para una nueva edificación”.

Adjudicación en marcha

El plan que comenzó a ejecutarse en abril del año pasado en el barrio Santa Fe, en el predio comprendido entre las calles Urquiza, Pinto Lucero, Gobernador Crespo y Antártida Argentina, consta de 62 viviendas tipo y dos adaptadas para discapacitados motrices. Cuentan con más de 60 metros cuadrados y una estructura de desagües, agua potable, electricidad, gas y cordón cuneta.

La asesora técnica Carolina De Greef dio detalles del proceso de inscripción: “La Dirección de Vivienda tiene un sistema transparente y accesible, con una inscripción on line desde la página de la Provincia. Cada grupo familiar crea un usuario y ya forman parte de quienes están en condiciones de participar del sorteo. Esto siempre y cuando cumplan con los requisitos que se plantean, siendo los principales vivir o trabajar en la localidad con una antigüedad mínima de dos años, no tener vivienda propia, conformar un grupo familiar (al menos dos convivientes), no tener antecedentes penales, no ser deudor alimentario y estar comprendidos entre los ingresos mínimos y máximos exigidos”.

El cierre de la inscripción será el 16 de mayo, luego se publica un padrón provisorio con la aptitud o no para participar, aclarando el motivo si no lo está. “Quienes cometieron algún error en la carga de datos, pueden subsanarlo ante la Dirección de Viviendas con la documentación adecuada. Luego se publica el padrón definitivo para participar en el sorteo, que se hará en la primera quincena de junio”, agregó.

Quienes resulten preadjudicados tienen que acreditar con documentación toda la información suministrada para ser confirmados como adjudicatarios. Por ley, hay cupo para policías, discapacitados motrices, otras discapacidades, bomberos voluntarios y excombatientes de Malvinas. Quienes ya están inscriptos de planes de vivienda previos, recibirán un correo electrónico para que actualicen los datos para ser contemplados.

Un programa de mil millones

Por otro lado, la ocasión fue propicia para que el gobierno provincial ofrezca más detalles sobre el próximo plan de viviendas a concretar en Venado Tuerto. Serán 118 casas ubicadas en un predio ubicado entre las calles Güemes, Neuquén, Buenos Aires y Suipacha, en el barrio Cayetano Silva.

El proyecto incluye obras de infraestructura y la construcción de una plaza en el sector, con 62 viviendas tipo de dos dormitorios, 8 viviendas adaptadas para personas con discapacidad motriz, 28 dúplex de dos dormitorios y 20 dúplex de tres dormitorios. Los dúplex se desarrollarán en terrenos que tienen 5 y 7 metros de frente y cuentan con baño en planta alta y planta baja. “La inversión ronda los mil millones de pesos, la realiza completa el gobierno de Santa Fe”, destacó Amado Zorzón.

El director de Vivienda y Urbanismo, José Kerz, expuso que “ahora viene un trabajo de mucha sintonía con la Municipalidad, hasta ahora los contactos previos mostraron muy buena receptividad, requerimos una ordenanza especial y el certificado de no inundabilidad por parte de la Provincia, y hay que gestionar el Impacto Ambiental, debiendo saber si se contará con cloacas u otro sistema”.

La jornada, que incluyó la entrega de 30 escrituras correspondientes a viviendas del barrio Santa Fe y del Ciudad Nueva, finalizó con una recorrida por las 64 viviendas que se están ejecutando para observar el importante avance de obra.