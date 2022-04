Las series más destacadas que llegan en abril

Las diferentes plataformas y señales anunciaron sus estrenos de series para abril, entre los que destacan los episodios finales de “Ozark” y la primera tanda de capítulos de la última temporada de “Better Call Saul”. La siguiente es una lista de las más importantes:

07/04 - TOKYO VICE (Estreno) - HBO Max

De la mano del reconocido cineasta Michael Mann (“El último de los mohicanos”) llega esta serie de ocho episodios basada en la novela homónima de Jake Adelstein. El joven Ansel Elgort asume el papel principal como un periodista estadounidense que se muda a Tokio para trabajar en un importante periódico local.

Con la protección de un detective veterano (encarnado por Ken Watanabe), el protagonista comenzará a explorar el peligroso mundo de la mafia japonesa conocida como yakuza, conociendo de primera mano la corrupción y los engaños del crimen organizado.

13/04 - CASI FELIZ (Temporada 2) - Netflix

Estrena la segunda temporada de la serie argentina protagonizada y escrita por Sebastián Wainraich, en la que da vida -con una mirada semiautobiográfica- a un neurótico e inseguro conductor de radio que intenta hallarse a sí mismo en su vida adulta.

Dirigida por Hernán Guerschuny y con el tono de humor obsesivo y algo dramático que caracteriza al conductor, la nueva entrega profundizará en los conflictos laborales y familiares que el protagonista atraviesa con Pilar (Natalie Pérez), su expareja y madre de sus dos hijos, que comienzan a madurar y a enfrentarse con su padre.

15/04 - ANATOMÍA DE UN ESCÁNDALO (Estreno) - Netflix

Sienna Miller, Michelle Dockery y Rupert Friend encabezan el elenco de esta propuesta de Netflix creada por David E. Kelley (“Big Little Lies”). En formato de antología, la serie basada en la novela del mismo nombre escrita por Sarah Vaughan lleva a la pantalla distintos escándalos dentro de las privilegiadas y muchas veces inmorales élites británicas.

Con un estilo muy cercano al thriller psicológico, sus episodios cuentan con la dirección de la cineasta S. J. Clarkson y la participación en el elenco de Naomi Scott, Ben Radcliffe, Josette Simon y Jonathan Coy.

15/04 - OUTER RANGE (Estreno) - Amazon Prime Video

Sigue a Royal Abbott (Josh Brolin), un ganadero luchando por su tierra y su familia, que descubre un desconcertante fenómeno en los extremos de su rancho en Wyoming. Producida por Brad Pitt , es una muy interesante cruza de western y misterio sobrenatural que sigue la saga familiar de los Abbott.

Mientras lidian con la desaparición de un miembro del clan y la enemistad transgeneracional con sus vecinos, los Tillerson, la aparición de un inmenso agujero oscuro en el medio del campo desencadena una serie de eventos de final desconocido.

18/04 - THE FIRST LADY (Estreno) - Paramount+

Gillian Anderson, Michelle Pfeiffer y Viola Davis dan vida a Eleanor Roosevelt, Betty Ford y Michelle Obama, tres famosas primeras damas de la historia estadounidense que sirven como testimonio de los entretelones de la Casa Blanca y el rol de las esposas presidenciales en ese ambiente.

Desde la perspectiva de sus protagonistas, la serie de diez episodios creada por Aaron Cooley (“Best. Worst. Weekend. Ever.”) recorre las actividades y el poder de influencia oculto de las carismáticas mujeres que acompañaron a algunos de los más recordados jefes de Estado del país del norte.

19/04 - BETTER CALL SAUL (Primera parte de la Temporada final) - Netflix

La serie spin-off de la memorable “Breaking Bad” inicia los primeros pasos de su temporada final. Luego de los retrasos provocados por la pandemia, a los que luego se sumaron los que derivaron del infarto que su protagonista, Bob Odenkirk, sufrió en pleno set, la historia de cómo Jimmy McGill se convirtió en el abogado Saul Goodman por fin tendrá una conclusión.

Creada por Vince Gilligan, y con el regreso de Odenkirk, Rhea Seehorn, Jonathan Banks y Giancarlo Esposito, el drama criminal que logró seducir a viejos y nuevos seguidores de la tira original estrenará un episodio por semana.

21/04 - THE FLIGHT ATTENDANT (Temporada 2) - HBO Max

La trama encabezada por Kaley Cuoco como la traumada azafata Cassie Bowden tendrá su continuación luego de una exitosa primera entrega que consiguió posicionarse con una buena cantidad de nominaciones en la última temporada de premios de la TV estadounidense.

Con su particular mezcla de comedia, drama y suspenso, los nuevos episodios de la tira profundizarán en los problemas con la ley y con el alcohol de la protagonista, que en esta oportunidad también deberá lidiar con su madre, encarnada por la legendaria Sharon Stone.

24 - BARRY (Temporada 3) - HBO y HBO Max

La serie de comedia negra protagonizada y creada por el actor y comediante Bill Hader llega con su tercera tanda de ocho episodios en los que Barry, un exsicario que viaja a Los Ángeles para llevar a cabo uno de sus trabajos sucios, intentará definitivamente alejarse de ese mundo criminal para avanzar en la actuación, su nueva pasión.

Stephen Root, Sarah Goldberg, Anthony Carrigan y Henry Wrinkler participan del elenco de la temporada, que también contará con el regreso de Sarah Burns, D’Arcy Carden y Michael Irby.

24/04 - GASLIT (Estreno) - Starzplay

Julia Roberts y Sean Penn protagonizan esta serie dirigida por Matt Ross (“Capitán fantástico”) que llega a Starzplay con su adaptación del aclamado podcast “Slow Burn” -de Leon Neyfakh-, que actualiza la historia de la mujer que develó públicamente el escándalo Watergate desde sus entrañas políticas a principios de los 70.

La ganadora del Oscar es Martha Mitchell, esposa del entonces Procurador General de los Estados Unidos, quien fue víctima de gravísimos maltratos, abusos e insólitas presiones para evitar el descubrimiento del episodio que llevó a la polémica renuncia de Richard Nixon.

25/04 - LA CIUDAD ES NUESTRA (WE OWN THIS CITY) (Estreno) - HBO y HBO Max

Creada por George Pelecanos y David Simon, la mente detrás de la fundamental “The Wire”, “We Own this City” es una miniserie basada en el libro del reportero del Baltimore Sun Justin Fenton, y narra el ascenso y la caída de los miembros de la Fuera Especial de Rastreo de Armas de la policía de la ciudad, acusados de corrupción.

Dirigida por Reinaldo Marcus Green, la serie está encabezada por Jon Bernthal, y un elenco integrado por Wunmi Mosaku, Jamie Hector, McKinley Belcher III, Darrell Britt-Gibson, Josh Charles, Dagmara Domińczyk, Rob Brown, Don Harvey, David Corenswet, Larry Mitchell, Ian Duff, Delaney Williams y Lucas Van Engen.

29/04 - OZARK (Últimos episodios de la temporada final) - Netflix

Llega a Netflix el final de la tira dramática y de suspenso creada por Bill Dubuque y Mark Williams sobre la familia Byrde y su peligroso involucramiento en hechos de lavado de dinero del narcotráfico. Esta vez, deberán definir si continuar dentro del sistema criminal o alejarse definitivamente del delito.

Desde su estreno, la serie cosechó millones de fans gracias a su atrapante historia y a las interpretaciones de los reconocidos Jason Bateman y Laura Linney como Marty y Wendy, el matrimonio protagonista, y de la joven Julia Garner en el papel de Ruth, la hábil criminal que los ayuda en sus turbulentos negocios.

29/04 - THE OFFER (Estreno) - Paramount+

A poco de cumplirse medio siglo del estreno de “El Padrino”, Paramount+ lanza esta serie biográfica que retrata el detrás de escena de la realización de ese clásico indiscutido de la historia del cine dirigido por Francis Ford Coppola. La trama será desarrollada a través de la perspectiva de su productor, Albert Ruddy, encarnado por Miles Teller.

Sus diez episodios, creados por Michael Tolkin (“Escape at Dannemora”), también tienen entre sus intérpretes a figuras como Matthew Goode, Dan Fogler, Patrick Gallo, Giovanni Ribisi, Juno Temple y Colin Hanks.

El listado podría completarse con el regreso de “Élite” (temporada 5, el 8/4 por Netflix), “Fear the Walking Dead” (segunda mitad de su séptima entrega, el 18 por la señal AMC), “Muñeca rusa” (temporada 2, el 20 por Netflix), la serie de ciencia ficción “The Man Who Fell to Earth” con Chiwetel Ejiofor (el 25, por Paramount+) y la serie animada “Undone” (temporada 2, el 29 por Amazon Prime Video).