A 40 años de la guerra en Malvinas: "No hay nada qué festejar"

“Hace muchos años que digo que en el 2 de abril no hay nada que festejar. Solo queda recordar a nuestros soldados que murieron en acción y están de guardia eterna. Hay que elevar una plegaria, pedir por el eterno descanso de sus almas y a los familiares, tener las fuerzas suficientes para poder seguir sobreviviendo”, sintetizó Francisco “Mono” Altamirano, veterano de guerra de Malvinas.

Cuarenta años después, el conflicto bélico todavía arroja datos para analizar lo que sucedió. Las diferencias en presupuesto y equipamiento militar que había entre Gran Bretaña y Argentina eran tan amplias que, en 1982, el año del enfrentamiento, los ingleses realizaron un gasto en Defensa diez veces superior al argentino. Ni siquiera la inversión militar realizada por el gobierno de facto, que llevó a niveles récord los desembolsos para las fuerzas armadas en ese momento de la historia, logró equiparar la desigualdad con los británicos.

Los datos empíricos, sin embargo, son meros ecos de un combate donde los testimonios de sobrevivientes revelan el terror de lo sucedido: “Estar en medio del atlántico sur es soportar condiciones bastante rigurosas, pero uno es soldado y está acostumbrado a actuar en diferentes contextos geográficos, entre ellas, las regiones de extremo frío. Sin embargo, las tropas nuestras las habían sacado del Litoral, donde las temperaturas son más benevolentes y no tenían una adaptación ni los equipos necesarios, por eso es que nuestras tropas sufrieron más las inclemencias del clima”, explicó Altamirano al aire de Cadena OH!.

Finalizada la guerra, el excombatiente recordó que las tropas argentinas “no fueron recibidas como debían. Nuestros generales y nuestra población no nos abrazaron, no nos dieron la palmada que necesita un derrotado. Esas son cosas que quedan tremendamente adentro. Las batallas se ganan con el mismo honor con que se pierden. Muchos de los soldados que fueron no tenían la debida instrucción necesaria para desempeñarse en la guerra, por lo que el sufrimiento es más profundo. Mientras que, con el paso de los años, el enemigo inglés reconoció la valentía de nuestros soldados y su capacidad, no pasó lo mismo en Argentina. Tuvimos que esperar muchos años, con generaciones más jóvenes, para que haya un interés y se brinde el reconocimiento que se merece el soldado”, indicó.

Respecto al actual conflicto desatado en Europa del este, Altamirano aseveró que “no hay ninguna guerra justa”. De su experiencia en guerras alrededor de distintas partes del mundo, resumió: “Un misil destruye una casa que llevó años construir, pero cuando se destruye el interior de las personas, eso no se recompone más. Ver campos de refugiados es desgarrador, un lugar donde nadie desea estar”.

