Peñarol inicia su camino en la edición 2022 de la Copa CONMEBOL Libertadores este martes 5 de abril, frente a Colón en Santa Fe, Argentina. Como es costumbre para el pueblo Carbonero, muchos hinchas acompañarán al equipo fuera de frontera, por eso repasamos algunos aspectos de interés.

Según la información recibida por el club, el horario de atención de las autoridades argentinas en el paso por Fray Bentos es de viernes a domingos las 24 horas y de lunes a jueves de 08:00 a 22:00. Por su parte, en el paso por Paysandú el horario de atención es de 08:00 a 20:00 todos los días, pero además el martes habrá una guardia especial a partir de la hora 04:00. Se recomienda tener en cuenta llegar antes de la hora de cierre, ya que se hace allí un control de vacunas y declaración de salud.

Siguiendo con la información recibida por nuestra institución, quienes presenten certificado de vacunación anti COVID completo, serán exceptuados de realizar aislamiento en Argentina. En caso de no tener vacunas, se deberá presentar prueba negativa de PCR COVID-19 con 72 horas o 48 horas si es antígeno antes de la salida del primer punto de embarque. Se deberá descargar la App Cuidar y llenar la "Declaración Jurada Electrónica para el ingreso al Territorio Nacional" en este link https://bpmgob.msp.gub.uy/etapas/ejecutar/7648421 . Pasajeros con resultado positivo de COVID-19 emitido como máximo 90 días antes de la llegada y prueba de alta médica emitida al menos 10 días después de la prueba positiva podrán ingresar a Argentina. Además, en todos los casos los pasajeros deben tener seguro médico. Más información aquí: https://ddjj.migraciones.gob.ar/app/home.php.

Para el regreso a Uruguay, aquellas personas vacunadas contra COVID-19 no necesitarán la presentación de ningún test hasta ahora exigido. No obstante, aquellas personas que no tengan vacunas de las referidas, deberán presentar Test Negativos de COVID-19 (PCR, antígeno u otro validado) 72 horas antes de iniciar el viaje y registrarse en la web mediante la Declaración de Salud disponiendo además de seguro de salud con cobertura en Uruguay.

Por medio del siguiente link, https://migracion.minterior.gub.uy/index.php?option=com_migracion&task=inicio se puede realizar la precarga de datos para entrar a Uruguay siempre que sea por tierra. Facilita el trabajo generando que el trámite sea más rápido.

RECORRIDO. Para aquellos hinchas de Peñarol que llegarán a Argentina por Fray Bentos, la Policía argentina recomienda este trayecto: cruce por el puente Int. Libertador Gral. San Martín (Fray Bentos - Gualeguaychú), tomando Ruta Int. 136, Ruta 20 -pasa por Urdinarrain, pasa por Basavilbaso-, Ruta Prov. 39 -pasa por Rosario del Tala y Nogoya-, Ruta 12 -pasa por Crespo, Paraná (al ingreso la ruta está en obra), Calle Salellas, Gdor. Maya, Acceso Norte, Avda. Uranga y Túnel Subfluvial.

Dentro de Santa Fe, el punto de encuentro de la parcialidad aurinegra será el Parque Garay, ubicado a 15 minutos del estadio, hasta donde habrá escolta policial.