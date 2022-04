Dijo ser familiar de "Guille" Cantero y amenazó a una inspectora: "Pagá y queda todo en la nada"

Una empleada de la Dirección de Tránsito recibió una amenaza a través de un archivo de audio de WhatsApp. Un hombre que se identificó como sobrino de Ariel “Guille” Cantero, al que le habían llevado al Corralón un auto y una moto por diferentes contravenciones, le exigió que le devuelva los 50 mil pesos que había gastado para recuperar los rodados. En caso contrario, anunció que tomará represalias contra su nieta y otros familiares y que atacaría a balazos su auto y casa.

La destinataria de semejante y su familia cuentan con custodia policial y ya está interviniendo la Justicia. Quien habla en la grabación dice ser sobrino del líder de la banda de Los Monos. Este es el mensaje que recibió la empleada de Tránsito:

“Escuchá atentamente y espero que me sepas responder. Soy sobrino de Guille Cantero. Ustedes me sacaron un auto y una moto. Vos y tu marido son zorros (denominación a los agentes de Tránsito). Así como conseguí tu número, también conozco tu domicilio. Quiero me pagues las 50 lucas que tuve que gastar en el auto, porque encima lo saqué todo roto".

En el momento más denso de la grabación, el delincuente insiste con que le paguen 50 mil pesos porque en caso contrario tomará represalias contra familiares de la víctima y menciona una serie de nombres que por razones de seguridad se preservan. "Y no quiero llegar a lastimar a nadie. Estamos hablando las cosas sencillas (sic). Pagá y queda todo en la nada. No quiero policías en el medio”.

En el otro archivo de audio, el extorsionador menciona la marca y modelo de los dos autos que tiene la familia de la víctima, y asegura: “Se todo. O me pagas los 50 mil pesos y queda todo en la nada…porque es feo que le pegue a tu vieja o a tu nieta, o que prenda fuego los dos autos o te re cague a cohetes en la casa. Eso no te va a gustar. Entonces, te voy a ser sincero: me pagás las 50 lucas, las mando a buscar al toque y listo, todo queda en la nada”.