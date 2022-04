Tambalea el Gobierno de Israel

El Gobierno israelí del primer ministro Naftali Bennett quedó este miércoles pendiente de un hilo luego de perder la mayoría parlamentaria que le permite ejercer el poder a causa de la salida de una diputada de derecha, algo que fue celebrado por la oposición.

La deserción de Idit Silman, diputada del partido Yamina, del primer ministro, deja a la coalición con 60 diputados, uno por debajo del umbral de la mayoría necesaria en el Parlamento israelí, que tiene 120 escaños.

La situación es complicada, ya que la oposición también tiene 60 bancas, y si logra que al menos un diputado más se una a ella podría presentar una moción de censura, derribar al Gobierno y lograr que se convoquen elecciones anticipadas.

"He intentado la vía de la unidad. He trabajado enormemente para esta coalición, pero desgraciadamente no puedo perjudicar a la identidad judía de Israel", indicó Silman en un comunicado reproducido por la agencia de noticias AFP.

La salida de la diputada ocurre tras una disputa con el ministro de Salud, Nitzan Horowitz, quien pidió a los hospitales, en virtud de una decisión de la Corte Suprema, autorizar la distribución de pan con levadura durante la Pascua judía, en vez del tradicional pan ácimo.

Sin embargo, comentaristas políticos ponían en duda hoy que este fuera el motivo real y hacían referencia más bien a tensiones internas por las enormes diferencias entre los partidos que forman el Gobierno.