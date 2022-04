De Grandis y Bartolacci presidieron emotivo acto por Malvinas en el Polo Educativo

El Intendente Municipal, Carlos De Grandis, y el rector de la Universidad Nacional de Rosario, Franco Bartolacci, presidieron esta mañana el acto conmemorativo al 2 de abril por el "Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas" del Polo Educativo Regional. Fue en el marco de un emotivo encuentro con alumnos, directivos y autoridades locales, ex combatientes, realizado en el auditorio del Centro Cultural Municipal "Batalla Punta Quebracho". Significó el primer acto oficial que realiza la escuela desde su formación, en esta apuesta de educación pública de excelencia que impulsa la gestión de De Grandis y Bartolacci en Puerto.

En la oportunidad, se reivindicó a los ex combatientes de Malvinas, la soberanía nacional sobre las islas, y se compartieron vivencias a 40 años de la guerra. Estuvieron presentes acompañando este importante momento ex combatientes de Malvinas, el Director del Polo Educativo Puerto San Martín, Edgardo Tissera, los concejales Juan Manuel De Grandis, Sonia Grassano, Walter García, y Maximiliano De Grandis, autoridades de la UNR, miembros del Gabinete Municipal, alumnos y familiares.

Tras la entrega de la bandera de ceremonia por parte del Rector a las autoridades de la Escuela, y de la bandera argentina al alumno abanderado y las escoltas, los presentes entonaron el Himno Nacional Argentino.

El rector de la UNR, Franco Bartolacci, agradeció a las autoridades municipales y de la escuela el recibimiento en la ciudad. "Para mí es una alegría ver este auditorio colmado de alumnos cuando hace dos años parecía imposible. Ha demandado un enorme esfuerzo del intendente y de su equipo de gobierno. También de los responsables del proyecto académico esta realidad que hoy vivimos. Es fruto del esfuerzo de mucha gente, el equipo directivo y el plantel que está trabajando en la escuela, y de todos los alumnos a quienes les agradecemos".

Bartolacci destacó la iniciativa de De Grandis de impulsar el proyecto del Polo Educativo en Puerto. Hoy cuenta con 220 alumnos cursando en el CCM el primer y segundo año, y con la construcción con fondos municipales de la futura sede propia. "Se dio esta realidad muy rápido, que no suele ser así. Desde que Carlos nos trajo la propuesta, tan sólo pasó un año y ya estábamos dictando el primer año. No hay tarea más importante hoy que hacer escuela. Porque es la educación lo que nos salva. Es fuerte ver las caras de chicos y chicas, ver formarse al cuerpo directivo. En esa entrega de la bandera vimos esa institucionalización formalizándose", agregó.

Asimismo, Bartolacci, puso en relevancia el motivo del encuentro realizado hoy. "Conmemorar Malvinas en un país que lo necesita tanto. Estamos reivindicando la soberanía nacional sobre ese territorio. Las Malvinas son argentinas, y es una causa nacional que habla de presente y futuro. Malvinas en realidad no significa poner en valor la brutalidad de lo que pasó hace 40 años, sino reconocer a los ex combatientes, muchos que no sólo han sufrido la guerra sino también luego el destrato. Reconocer a las mujeres de Malvinas, muchas veces invisibilizadas", manifestó.

Por su parte, el intendente municipal, quien hizo entrega formal de la bandera de la ciudad a la escuela al director Tissera, indicó: "Es el primer acto de la escuela, y es un momento soñado. Ha costado mucho esfuerzo que hemos realizado junto a la universidad y el cuerpo directivo, pero este encuentro paga ese esfuerzo. Compartir la sencillez y emoción de las palabras del ex combatiente Raúl Sueldo, escuchar su experiencia en Malvinas es muy emocionante. Como lo fue la atención que pusieron los chicos al escuchar el relato, algunos con lágrimas en sus ojos. Se seguirán las luchas diplomáticas por Malvinas porque son Argentinas. Fue un acto muy lindo, con la presencia de Franco, a quien aprecio mucho. Tenemos sueños y desafíos por delante, con este impulso nos llenamos de energía para seguir este sueño, ha sido muy importante lo que pasó aquí".

De Grandis destacó como "un orgullo muy grande" la llegada del Polo Educativo a la ciudad, y señaló con respecto al futuro edificio modelo que el municipio construye en la zona oeste de la ciudad: "Trabajamos intensamente para que el año que viene primero, segundo y tercer año comiencen el ciclo lectivo 2023 en el nuevo edificio".

Por su parte, en el marco del acto, el Intendente expresó: "Hace 40 años un borracho, trasnochado, tomó la decisión que chicos como ustedes con cuatro o cinco años más, y sin experiencia, fueran a una guerra".