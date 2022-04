Luciana Salazar le confió a una amiga que Redrado es el padre de su hija

Angustiada, Luciana Salazar abandonó el país. Tras cruzarse fuerte con Mariana Brey, Luciana siguió sembrando dudas en cuanto a su maternidad.

Paula Varela contó en Socios del Espectáculo que una amiga de Luciana Salazar le confirmó que “Redrado es el padre de Matilda. Se lo dijo cara a cara”.

Enseguida, el abogado de Redrado salió a desmentir la información.

Luciana Salazar le mandó a Paula Varela un chat para explicarle el motivo de la angustiada reacción en contra de Martín Redrado que tuvo en las últimas horas. En un mensaje desgarrador de la modelo que leyó la panelista de Socios del espectáculo al aire, la mamá de Matilda Salazar reveló lo que siente de su expareja, luego de que fracasara una mediación y decidiera llevarlo a juicio.

"Luciana recibió un mail con el que se sintió totalmente intimidada y con temor. Ella me dijo que no me manda un audio porque no puede parar de llorar", empezó diciendo Varela.

Y prosiguió: “Él (Redrado) mantenía en Estados Unidos, Miami, los óvulos que Luciana había dejado guardados para tener futuros hijos. Luciana tenía ganas darle un hermanito a Matilda".

"A Luciana le llegó un mail de la clínica de fertilidad de Estados Unidos diciendo que la tarjeta de crédito fue cancelada. Esto dejaría inhabitada la posibilidad de volver a ser madre", explicó la panelista.

Fuente: El Trece