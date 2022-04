Informalidad económica e inestabilidad política: los ejes de la crisis en Perú

La situación en Perú no deja de tensionarse, y la crisis política se procesa con un enfrentamiento entre el presidente Pedro Castillo y el Congreso del país. El pedido de renuncia al jefe de Estado que realizó la congresista Roselli Amuruz, de Avanza País, contó con 61 votos a favor, 43 en contra y 1 abstención. Sin embargo, dicha moción no es vinculante y no obliga al mandatario a dejar el cargo.

Este reclamo se enmarca en las protestas iniciadas por transportistas y trabajadores agroindustriales por el aumento del precio del combustible y su correlato en los productos de primera necesidad. Esto generó que se estableciera un toque de queda la semana pasada, levantado por las críticas de la opinión pública.

Para Jorge Yoma, quien fue embajador argentino en Perú, hay dos causas estructurales de la crisis. Un dato que es de la realidad, ya que el 80 por ciento de la economía peruana es informal, es decir, "Cuando se quiere hacer políticas públicas no le llega a la mayor parte de la población".

Por otro lado, la Constitución de Perú promueve la inestabilidad política, porque faculta al Congreso, que es unicameral, que con 80 votos se puede sacar a un presidente. También el presidente puede disolver el Congreso si le rechaza dos proyectos de ley. "Cuando asumen los presidente y no tienen mayoría parlamentaria puede pasar esto, porque el sistema político está muy fragmentado; el actual presidente llegó con el 18 por ciento de los votos. Entonces el Congreso se apura a echarlo al presidente antes que este disuelva el Congreso", explicó el entrevistado para Cadena OH!

"Hace 8 meses que está Castillo, que surge como un outsider, fuera de la política, un sindicalista y maestro rural. Sus alianzas con las que llegó al poder son con sectores de Sendero Luminoso, el grupo guerrillero, entre otros. Entonces esto genera un rechazo. Es un país con un enorme potencial, es muy rico. Espero que tomen consciencia, es angustiante esta realidad", apuntó.

Argentina

Respecto a la situación nacional, Yoma afirmó que el principal problema es que la agenda del Gobierno no se centra en lo importante. "No toman lo más urgente pero sí sus peleas internas de poder. La vice presidente haciendo guerrillas al presidente a través de declaraciones. Es tan decadente que agrava el problema estructural de Argentina", destacó.

"Hace falta un plan económico sólido, devolver la tranquilidad a los argentinos. En lugar de eso, vemos un poder político fragmentado. Esto contribuye más a la angustia de la sociedad. Se tienen que reunir y discutir".

