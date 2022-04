A un mes de su muerte, revelaron cuál era el mayor miedo que tenía Gerardo Rozín

Eugenia Quibel, la última novia de Gerardo Rozín (de quien se cumple este lunes 11 de abril un mes de su fallecimiento), reveló que el periodista le tenía mucho miedo a las enfermedades, y contó el episodio cuando el rosarino les confesó a su grupo de trabajo dicho temor.

Ocurrió el 18 de junio de 2012, cuando el rosarino cumplía 42 años, ocasión en la que durante el programa radial Mundo Rozín le preguntaron al aire "¿A qué cosas le tenés miedo?". Y el conductor y productor respondió de manera espontánea: "A enfermarme".

Fue la propia Quibel la que en ese momento, como compañera de trabajo y locutora, indagó a Rozín sin siquiera imaginar que años después sería su pareja y que la consulta hoy se lea como una premonición.

Y enseguida el periodista agregó: “Yo tengo una salud delicada. Me asumo así. Ya estoy sordo de un oído hace diez años por una enfermedad autoinmune”.

En ese momento, Rozín también formuló a manera de autocrítica: “No me cuido demasiado: tuve un episodio de presión, como ustedes saben, no hace tanto. Es decir: tengo muchos números de los que no hay que tener. Y una pelea permanente con toda el área respiratoria, como tantos otros que se han dedicado a esto”.

Por entonces, el rosarino hizo hincapié en el esfuerzo que hacía diariamente para trabajar en los medios: “A mí me requiere más concentración llegar con el instrumento, con el cuerpo, con la voz bien a los programas de radio y a los programas de tele, que la preparación de los programas en sí”.

“Es mi gran desafío: cómo no toser, cómo hacer que se me entienda cuando respiro mal. Yo tengo como una lucha permanente. Nada grave, nada terminal, afortunadamente, por ahora", agregó, palabras que hoy estremecen.

“Pero yo tengo como una pelea constante con mi manera de respirar y con mi salud. Yo soy un tipo que toma remedios”, concluyó ese día Rozín, tres años antes de ponerse de novio con la locutora, y diez antes de morir a causa de un tumor cerebral.