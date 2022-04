El Kun Agüero gastó 10 mil dólares en un videojuego y le cortaron la tarjeta

Sergio Kun Agüero recibió la noticia de que le bloquearon la tarjeta de crédito por gastar 10 mil dólares en la compra de un videojuego.

El Kun contó que el The Grand Mafia lo mantiene muy entretenido y reveló que llegó a ser el número 1 del servidor luego de un desafiante cruce que tuvo con la “líder” de otra alianza que lo atacó días atrás.

El ex Manchester City contó que “me mandó un mensaje para preguntarme cómo estaba haciendo para crecer tan rápido”, confesó y fue ahí donde explicó que por sus ganas de superarla sufrió el inconveniente con su tarjeta de crédito que “al otro día se desbloqueó” para continuar “poniendo plata a morir” en el juego.

Agüero señaló que ya invirtió 10 mil dólares.

El Kun además reveló que está “enviciado” con un videojuego mobile llamadoThe Grand Mafia, que empezó a jugar hace poco más de dos semanas y al que no puede parar de jugar”.

Leer también: El Kun Agüero pasó la noche en el hospital y le detectaron una arritmia

Y agregó que “un día me levanto y pasé de tres millones de poder a dos millones. Me habían atacado y pude ver quién fue: la líder de la alianza más poderosa del servidor. Entonces le hablé a la chica y le pregunté por qué me atacó. Me hizo calentar y ella tenía 20 millones de poder. Le dije que en una semana te paso en poder. ‘Sí, claro ¿te vas a gastar diez mil dólares en el juego para pasarme?’, me preguntó. Listo, ya verás le contesté”.

El ex deportista detalló que “empecé a comprar, a comprar, a comprar. Me maquiné, me puse todas las armas, diamantes, todo. Llevé a nivel 25 la base, compraba, compraba y compraba por día. Tanto que en un momento la tarjeta como que se me bloqueó. Y dije qué pasó, se me bloqueó, la puta madre. Al otro día vuelvo a comprar y se desbloqueó”.

Fuente: Ambito