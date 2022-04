Nueva Ley de Alquileres: Colegio de Corredores Inmobiliarios reclama modificaciones

El Congreso de la Nación continúa el debate por la modificación de la nueva Ley de Alquileres N° 27.551, votada en el 2021. Las distintas partes involucradas presentarán sus reclamos y propuestas hasta hoy, y a partir del martes que viene el debate queda a cargo de la comisión.

"Ayer tuvimos presentes en el Congreso de la Nación, participamos de las ponencias por requerimiento de la comisión legislativa encargada de analizar y rever la Ley. Más de 40 oradores estuvimos, se escucharon todas las voces y hubo muchas agrupaciones", comentó Jorge Pighin, presidente del Colegio de Corredores Inmobiliarios de Santa Fe.

Si bien los debates son diversos, para el entrevistado hay dos artículos que deben modificarse. Uno es bajar los años de alquiler de tres años obligatorios acordados en el último proyecto; y otro, cambiar el período de actualización anual y que se establezcan acuerdos entre las partes por los aumentos. Esto, generaría "Un escenario donde volverían muchos inmuebles a la oferta locativa, que es la preocupación y la urgencia nacional".

Para Pighin, la faltante de viviendas se va agravando. "Como siempre venimos diciendo la ley es uno de los motivos. En la ciudad de Santa Fe van tres años de facultad que no fueron presenciales, y ahora recibimos una gran cantidad de estudiantes. El tema pos pandemia profundizó la necesidad de una vivienda incluso también para los propios habitantes del lugar".

Esta instancia deliberativa es, para Pighin, una "Solución transitoria. Nosotros ingresamos a la Cámara de Diputados un pormenorizado análisis fáctico y jurídico de todos los puntos. Si me preguntas cuál es la visión que podemos tener, creemos que todavía no hay nada en concreto. Quedó en claro que el impuesto a la vivienda ociosa o marcar un techo para los nuevos contratos de locaciones estaría descartado casi, porque desde el oficialismo no se lo ve con buenos ojos. Estaremos confiando que en esta oportunidad los legisladores harán un mejor análisis de la ley", dijo por último.

