Boca perdió ante Corinthians y se complicó su clasificación a los octavos de la Copa Libertadores

Boca Juniors perdió 2 a 0 ante Corinthians anoche en San Pablo, con sendos goles de Maycon, y se le complica su clasificación en el grupo E para los octavos de final de la Copa Libertadores.

El ganador, con 6 puntos lidera ahora la zona y Boca con 3 unidades comparte la segunda posición con Always Ready, de Bolivia y Deportivo Cali, de Colombia, que jugarán en La Paz el próximo jueves por la noche.

La derrota es un nuevo golpe anímico para los dirigidos por Sebastián Battaglia y se verá en las próximas horas como queda el "termómetro de las sensaciones" con el técnico en la dirigencia "xeneize" y que crédito tiene después de vencer el fin de semana pasado a Central Córdoba, de visitante, por 2 a 1, en lo que fue solo un respiro momentáneo para una situación muy difícil.

Como aliciente a su favor puede poner como pretexto las ausencias por suspensiones de Marcos Rojo, Carlos Izquierdoz, Diego González y Sebastián Villa, aunque hay que ver si le sirve como excusa para sostenerse en su silla de entrenador, donde después de la caída de esta noche vuelve a estar "atado con alambre".

Boca presentó de nuevo el esquema de tres volantes con un enganche, después de haber utilizado en los últimos cinco encuentros una formación con tres delanteros, ante un adversario que estuvo lejos de ser "brillante" y que mostró limitaciones, que con más voluntad que juego se llevó tres puntos importantes.

El equipo dirigido esta noche por Filipe Almeida ante la ausencia de su técnico titular Vitor Pereyra, afectado de coronavirus, ganó merecidamente el partido por saber anotar en los momentos claves ante un rival que otra vez mostró algunas "ráfagas" de sus individualidades, pero no le alcanzó para vencer a un rival al que tampoco le sobró mucho pero le alcanzó para ganar bien.

En el segundo tiempo, cuando Boca poseía más el balón en el medio ante el ingreso de Alan Varela y merodeaba el arco de Cassio, una réplica comandada por Roger Guedez ante un error defensivo, otra vez le permitió a Maycon sentenciar el partido

En los primeros minutos del partido y cuando los dos equipos se estaban estudiando los locales iniciaron una jugada por la derecha de su ataque, el marcador Fagner se proyectó y mandó un centro para que Maycon le ganara la posición a Advincula y con un cabezazo cruzado abajo venciera la resistencia de García. La misma historia volvía a repetirse.

Una historia que había empezado mal para Boca porque los primeros 15 minutos, con más actitud que juego el "Timao" se lo llevaba por delante ante el delirio de los más de 45 mil "torcedores".

Los visitantes sufrían los viejos errores de un mediocampo con muchos espacios y los vacíos que dejaba en sus espaldas Guillermo "Pol" Fernandez.

Corinthians era más lo que insinuaba que lo que llegaba en la ofensiva, tan solo con una incursión con un remate fuerte de Fagner y otro de Renato Augusto, un volante con ida y vuelta que fue lo más destacado del primer tiempo, pero no le provocó otro susto a García.

Boca era más voluntades individuales que jugadas de equipo. Cada arranque de Romero, Ramírez o Salvio eran cortados por los volantes corinthianos con infracción ante un árbitro que empezó a llenar el partido de tarjetas. Hubo cinco amarillas para los locales y uno para los visitantes.

Encima por esas "picardías coperas" el campo de juego fue mojado un rato antes de que comenzara el encuentro y a algunos jugadores argentinos les costaba mucho hacer pie.

La única llegada profunda de los de Battaglia en esa etapa fue una buena acción de Salvio que cedió a Medina quien por derecha lanzo un centro trasante que no pudo conectar Vazquez.

En la parte final ingresaron Benedetto, que llegó a la tercera amarilla y no podrá estar contra Always Ready en Bolivia, y los juveniles Zeballos y Varela pero hubo más juego pero así todo no crearon situaciones de riesgo para Cassio.

El próximo partido de Boca será ante Always Ready en la Paz el miércoles 4 de mayo a las 21, por la cuarta fecha del Grupo E de la Copa Libertadores.

Antes enfrentará de local a Barracas Central el sábado que viene a las 19 por la 12ma. fecha de la Copa de la Liga.

Mientras que Corinthians jugará también el miércoles 4 de mayo ante Deportivo Cali en Colombia desde las 19, por la cuarta fecha del Grupo E de la Copa.

Síntesis del partido

Corinthians: Cassio; Fagner, Joao Victo, Raul Gustavo, Fábio Santos; Du Queiroz, Maycon, Renato Augusto; Adson, Willian; Jô. Director tecnico: Filipe Almeida.

Boca Juniors:Javier García; Luis Advíncula, Carlos Zambrano, Gabriel Aranda, Frank Fabra; Cristian Medina, Pol Fernández, Juan Ramírez; Óscar Romero; Eduardo Salvio y Luis Vázquez. Director técnico: Sebastian Battaglia.

Gol en el primer tiempo: 5min. Maycon (C),

Gol en el segundo tiempo: 33 min. Maycon (C)

Cambios en el segundo tiempo: Al comienzo Roger Guedez por Jo (C); Gustavo Mantuan por Adson (C); 11 min. Darío Benedetto por Vazquez (BJ) y Exequiel Zevallos por Medina (BJ; 16 min. Paulinho por Renato Augusto (BJ); 18 min. Alan Varela por Ramírez (BJ) y 29 min. Victor Cantillo por William (C).

Amonestados: Renato Augusto (C); Du Queiroz (C), Raúl Gustavo (C) y Joao Victor (C). Benedetto (BJ); Fabra (BJ) y Medina (BJ).

Árbitro: Andrés Matonte (Uruguay).

Estadio: Arena Corinthians