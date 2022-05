Racing volvió al triunfo ante Cuiabá en Brasil

Racing Club volvió a la victoria justo cuando más lo necesitaba, al vencer anoche como visitante a Cuiabá, por 2 a 1, dando vuelta en el segundo tiempo, con los goles de Aníbal Moreno y Enzo Copetti, un resultado que favorecía a los brasileños por el tanto de Marllon en la primera etapa de este cotejo correspondiente a la cuarta fecha del Grupo B de la Copa Sudamericana cuyo primer escalón la "Academia" comparte con Melgar, de Perú, que por el mismo marcador y en igual condición superó a River Plate en Uruguay.

Síntesis del partido

Cuiabá: Walter; Joao Lucas, Alan Empereur, Marllon y Uendel; Marcao, Pepé, Alesson y Valdivia, Felipe Marqués y Elton. DT: Pintado.

Racing Club: Gastón Gómez; Facundo Mura, Leonardo Sigali, Emiliano Insúa y Gonzalo Piovi; Leonel Miranda, Aníbal Moreno y Carlos Alcaraz; Fabricio Domínguez, Enzo Copetti y Tomás Chancalay. DT: Fernando Gago.

Gol en el primer tiempo: 29min. Marllon (C).

Goles en el segundo tiempo: 3min. Moreno (R) y 14min. Copetti (R);

Cambios en el segundo tiempo: Al comenzar Rodrighino por Marqués (C), 21min. Christian Rivas por Marcão (C); 23min. Matias Rojas por Alcaraz (R), Jonatan Gómez por Domínguez (R); 29min. Eugenio Mena por Piovi (R); 32min. Marquinhos por Valdivia (C), Jenison por Elton (C); 41min. Javier Correa por Copetti (R) y Nery Domínguez por Chancalay (R)

Amonestados: Valdivia, Pepe, Marcão, João Lucas, Elton y Empereur (C). Copetti, Piovi, Moreno y Alcaraz (R)

Árbitro: Guillermo Guerrero (Ecuador).

Cancha: Arena Pantanal (Cuiabá)