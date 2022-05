"Mientras algunos hacen comunicados, nosotros gestionamos”, dijo Jatón sobre la inseguridad

“La inseguridad no tiene que ver con posiciones políticas”, dijo esta mañana el intendente de la ciudad, Emilio Jatón, luego que ayer se realizara una marcha en plaza de mayo para exigir mayor presencia policial y que el tema fuera abordado por su par de Rosario, Pablo Javkin, y el gobernador Omar Perotti en Casa Rosada junto al presidente.

Este martes, Jatón mantuvo un encuentro con el ministro de Seguridad de la Nación, Aníbal Fernández, donde se planteó la situación de inseguridad en la ciudad de Santa Fe con datos, índices del delito y las zonas “calientes” de la capital provincial.

“Con el ministro hablamos de hacer una mesa de trabajo junto a las fuerzas federales. Cuando venga el nuevo comandante vamos a juntarnos con él para presentar nuestro plan. Sabemos que no somos los responsables de la inseguridad, pero también estamos trabajando en ello. Estamos haciendo pruebas pilotos en los barrios, estamos incrementando la guardia de seguridad urbana y aumentando las redes de iluminación”, enumeró el intendente al aire de Cadena OH!.

Jatón aseguró que, el hecho de no haber estado presente en la reunión que mantuvieron Perotti y Javkin con el presidente, “no significa que no se haya hablado de la inseguridad en la ciudad de Santa Fe. Yo me reuní con el presidente hace un mes y acordamos que llevaría toda la información al ministro de Seguridad de la Nación y eso es lo que hicimos ayer”, agregó.

En tanto, admitió que la inseguridad “no tiene que ver con posiciones políticas, sino que debe abordarse entre todos, pero lo cierto es que, mientras algunos hacen comunicados, nosotros gestionamos”, apuntó.

JxC exige liderazgo al municipio para cuidar a los santafesinos

Desde el interbloque de concejales de Juntos por el Cambio -que integran Hugo Marcucci, Chuchi Molina, Inés Larriera, Sebastián Mastropaolo y Carlos Pereira- insistieron en la necesidad que el intendente Emilio Jatón, en representación de la ciudad de Santa Fe, encabece el reclamo ante Nación y Provincia del envío a la capital provincial de los prometidos efectivos federales para hacer frente a la grave crisis de inseguridad.

A través de un comunicado, los ediles expresaron la preocupación por la ausencia de representantes de la ciudad de Santa Fe en la reunión que mantuvieron este lunes el Presidente, Alberto Fernández, el Gobernador, Omar Perotti, el Ministro de Seguridad, Aníbal Fernández y el Intendente rosarino Pablo Javkin, y en el que se acordó el envío de más efectivos federales a la ciudad del sur santafesino. "Desde hace tiempo venimos reclamando que las autoridades de la ciudad de Santa Fe pongan más energía en el tema seguridad. La situación es crítica. No se puede perder más tiempo", señalaron Hugo Marcucci, Chuchi Molina, Inés Larriera, Sebastián Mastropaolo y Carlos Pereira.

