¿Martín Redrado le pagaba a Luciana Salazar por ser su pareja?

Luciana Salazar y Martín Redrado atraviesan una nueva y fuerte polémica.

Ahora, se filtraron los audios de una de sus discusiones. En diálogo con Socios del espectáculo, Mauricio D’Alessandro brindó un nuevo panorama sobre la disputa.

Acerca de las declaraciones de Ana Rosenfeld, quien aseguró haber actuado como amiga de la pareja y no como letrada, él fue tajante: “No se puede actuar como amigo y no como abogado. El abogado actúa como abogado siempre”.

“¿Qué opinión te merece el tema de Luli y Redrado?”, indagó el notero. “Escuché a Ana decir que él no podría ser el padre biológico de Matilda y que por lo tanto había instado a Luli a que tuviera esta hija, entonces tenía obligaciones… Es bastante difícil eso”, arrancó D’Alessandro.

El abogado volvió sobre sus palabras y explicó: “Es difícil establecer obligaciones respecto de un tercero. Luciana y Martín tenían un contrato bastante raro. Ellos tenían pautada una suma mensual que él tenía que pagarle a Luli simplemente por ser su pareja…”.

“Hay objetos del contrato que no están en el comercio. Si yo firmo, por ejemplo, que voy a ser tu esclavo y que voy a hacer todo lo que vos me digas a partir de ahora, incluso en una pareja, ese contrato tiene un acuerdo fuera de comercio y la Justicia no va a considerarlo como válido”, especificó Mauricio, que agregó: “Luli trabaja. No va a obligar a un tercero a proveer alimentos de una nena solo porque él prometió eso”.

“Martín Redrado puede prometer que va a hacerlo, pero siempre tiene que haber una contraprestación. Acá solo había una liberalidad a un tercero y una promesa”, cerró. Al escuchar la declaración de Mauricio D’Alessandro, Mariana Brey se preguntó: “¿Cuál será la contraprestación? Se abre otro panorama. ¿Sería tal vez revincularse con Matilda en el futuro?”.

“Debe tener que ver con eso, porque cuando se habla del contrato se habla de la relación de Redrado para con Matilda. Lo dice él en los audios: ‘¿Qué vas a decirle a Matilda cuando pregunte por mí a los 18 años?’. ¿Qué se comprometió a hacer hasta la mayoría de edad?”, indagó Paula Varela.

Fuente: El Trece