A puro corazón, el atleta santafesino José Zabala busca financiamiento para ir a Europa

José Zabala, atleta de la localidad de Humboldt en la provincia de Santa Fe, se está preparando para correr en el Campeonato Iberoamericano en Alicante, España. En estos momentos se encuentra en Salta, con el equipo de la Selección nacional para entrenar en altura. "El campeonato es el 21 y yo corro el 22", comentó al aire en Cadena OH!

"Estamos entrenando muy bien, muy duro y concentrados con el equipo. Pensando pelear por la medalla, voy a correr 1.500 metros. Es la prueba para la que me estoy preparando y dedicando en los últimos años". La disciplina requiere las pruebas de fondo y medio fondo, ya que en la altitud se mejora porque no hay oxígeno. Entonces esto permite tomar resistencia.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por J O S E Z A B A L A (@josezabalaa)

Pero el atleta apuesta a más y, con esfuerzo y solidaridad, está financiando su permanencia en Europa por un mes más, para poder seguir entrenando y compitiendo. "Realicé un sorteo para poder quedarme y agarrar ritmo internacional que es lo que nos falta en el país".

El sorteo se realiza el día 12, cuesta 500 pesos e incluye numerosos y lindos premios. Se realiza una transferencia y se elije el número a través de WhatsApp.

"Uno no puede decir que si no me apoyan no puedo hacer las cosas, hay un ciclo pre olímpico y hay que estar a la altura de las circunstancias", apuntó por último.

Escuchar también audio completo: