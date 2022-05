Triple crimen en Rosario: desgarrador testimonio de familiares

“Esto es algo que no se va a superar nunca más, mata a inocentes y la gente está aterrorizada”, dijo este lunes la mamá de Aymara Altamirano y abuela de Auriazul, asesinadas junto a Rodrigo Morera, papá de la nena de 6 años, el viernes por la noche en un brutal triple crimen en la zona sur de Rosario.

La noche trágica del viernes estuvo a punto de verse con Aymara (25 años) y Rodrigo (26), que se había quedado sin trabajo y pensaba pasar por la casa de la madre de Karina a buscar un bolsón con mercadería. Pero se habían escuchado “siete balaceras” en el barrio, como una premonición, y les pidió que fueran al día siguiente.

Se fue a su casa y a los veinte minutos la empezaron a llamar de números que no tenía agendados: eran muchos vecinos que se querían comunicar para avisarle lo que estaba ocurriendo en ese momento en el pasillo de barrio Tablada. “Después mi nena atendió y era todo un griterío; no entendíamos nada, los vecinos me llamaban y me decían que le habían pegado a mi yerno y a mi hija”, siguió contando.

“Cuando vine encontré el cuerpo de mi yerno ya sin vida, a mi hija tirada, la nena no estaba. Estaba Gendarmería y nadie quería hacer nada. Con dos personas más y mi esposo la levantamos, la subimos al auto, la llevamos al Roque Sáenz Peña y cuando llegamos ya estaba mi nieta también”, detalló.

De acuerdo al parte oficial, el hecho ocurrió pasadas las 23 en la zona de Garibaldi al 57. La joven familia había llegado hasta allí en un vehículo particular con el objetivo de visitar a un familiar.

Cuando estaban por ingresar al pasillo al menos cuatro personas, no identificadas al momento, comienzan a dispararles sin mediar palabras. Producto de las lesiones, Rodrigo falleció en el lugar, en tanto que su pareja y la menor fueron trasladadas de urgencia al hospital Roque Sáenz Peña donde murieron a los pocos minutos de ingresar.

Karina también contó que la hermanita de Auri, que se salvó del feroz ataque a balazos porque su mamá la protegió y logró empujarla para que no la alcancen los tiros, pide todo el tiempo por su familia: “Hasta el día de hoy nos pregunta, dónde está mi mamá, mi hermana, se quiere ir para la casa. Cómo se hace para seguir con tanto dolor”.

"Los confundieron"

"Gente de acá me dijo que corrían a otra pareja, se los confundieron. Dieron la vuelta porque no podían entrar con el auto; vieron que entraron mi yerno y mi hija y se habrán creído que eran ellos. Tiraron como 30 balazos, lo hicieron sin piedad”, sostuvo.

“Mi hija era una mamá que luchaba, mi yerno trabajaba, no se metían con nadie", continuó con su desgarrador testimonio. También contó que la noche de la masacre había cuatro oficiales de gendarmería en la esquina de Garibaldi y Chacabuco, a bordo de una chata, que vieron toda la secuencia y no persiguieron a los asesinos que escapaban en auto.