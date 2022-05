Jorge Lanata liquidó al programa de Florencia Peña

Este miércoles en “Lanata Sin FIltro” los periodistas volvieron a hacerse eco de “La Puta Ama”, el nuevo programa de Florencia Peña, que recibió duras críticas por su tipo de humor.

En ese marco, el conductor, Jorge Lanata, que ayer había dicho que había sentido “vergüenza ajena” en el debut, ratificó sus dichos.

“Vi el segundo programa de La Puta Ama. Es un viaje de ida. Se la pasaron justificando las críticas”, comentó Lanata. Marina Calabró, por su parte, acotó: “Ahora el programa no es ‘La Puta Ama’ sino ‘La Pura Ama’. Es una suerte de claudicación irónica, un arrugue. Los contenidos también se modificaron. En el monólogo no hubo una sola mala palabra. Pero quizá lo más importante es que Florencia decía que no le importan las críticas”. A lo que el periodista respondió: “Cuando alguien dice todo el tiempo que no le importan las críticas, es raro. Fue muy raro todo”.

“Me sigue pareciendo una porquería, al igual que el primero. Si a vos te destrozan, ¿para qué vas a decir que no te importan las críticas? Mejor no decís nada y le das para adelante, cagándote en todo el mundo. Eso fue lo que me molestó del tema”, planteó Lanata.

“Es lógico. ¿Cómo no te van a importar las críticas? Después cae en uno lo que decida hacer con ellas”, coincidió Calabró: “Me parece que lo peor es quedar a mitad de camino, diciendo que no les importan las críticas pero respondiendo”.

La periodista contó que “es normal que los programas hagan pilotos” y que estos suelen ser vistos por la gerencia para su aprobación o rechazo. Y reveló un diálogo que mantuvo con José Núñez, uno de los productores, sobre los cambios que tenían pensados: “Para hoy (por el martes) hicimos cambios. No es tan picante como el programa de ayer. Acepto la crítica, es parte del juego. Pero el programa se llama La Puta Ama, la idea es reírse un rato. Si no se logra, veremos”.

“Ya está, no lo veo más. Lo vi el otro día y anoche, pero ya fue suficiente”, cerró Lanata.

Fuente: Radio Mitre