Yanina Latorre destrozó a Ofelia Fernández

Yanina Latorre recurrió a su cuenta de Twitter para responderle a Ofelia Fernández. El sábado 14 de mayo, la legisladora del Frente de Todos estuvo invitada a PH, Podemos Hablar (Telefe) y apuntó contra la panelista por un tuit que compartió sobre ella.

En la emisión del sábado, Andy Kusnetzoff mostró a sus invitados algunos tuits de usuarios de Twitter que los hayan criticado duramente, y cuando llegó el turno de Ofelia Fernández, se encontró con una fake news de la panelista del programa conducido por Ángel de Brito en América.

Leer también: Ofelia Fernández: "Insultan para que me debilite y para que nadie más se anime"

"Estos son bebés de pecho frente a algunas cosas que he leído, he visto todo", comenzó diciendo Ofelia al leer el mensaje de un usuario que cuestionó su manera de vestir. "Para mí estoy bien vestida. Yo tengo la idea de que si tienen que hablar de mi ropa es porque no tienen la capacidad de ganarme un debate político".

"Acá Yanina Latorre dice 'Ofelia se levanta a la una' por un tuit falso y editado. Bueno, ella es más o menos periodista, no le pido que chequee", expresó la legisladora más joven de la Ciudad de Buenos Aires para ningunear a la esposa de Diego Latorre.

"Ah, Ofelita de mi corazón bonito, levantarse a la 1 o a las 3 da lo mismo. SOS VAGA y te lo bancamos nosotros"

"Desde ese tuit, me inventan que me levanto a la una o a las tres de la tarde. Lo gracioso es que Yanina pone 'a la una' y el tuit falso dice a las tres. Ni leer supo en este caso, y sin embargo, le sirvió para ir y bardearme", expresó indignada Fernández.

Qué dijo Yanina Latorre sobre Ofelia Fernández

Tras el revuelo, la integrante de LAM (América TV) no se quedó callada y destrozó a la legisladora por los dichos en su contra. "Ah, Ofelita de mi corazón bonito, levantarse a la 1 o a las 3 da lo mismo. SOS VAGA y te lo bancamos nosotros", disparó Yanina Latorre.

Y agregó: "Claro, Ofe. Pero yo trabajo en el ámbito privado. ¿Sabés lo que es para nosotros pagarte un sueldo, mientras vos dormís, bol..., presentás proyectos ridículos, y para rematar, aclarás un tuit en PH ¿No te da vergüenza?".

Fuente: Exitoina