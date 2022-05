Mario Martínez, el artista santafesino: "No me encasillo, soy autodidacta"

Mario Martínez, santafesino de origen pero radicado en Buenos Aires hace 40 años, inició el año pasado un recorrido por galerías y museos que no se imaginó. Artista desde siempre, inauguró un ciclo de exposición de su pintura en 2021, que lo está llevando por lugares y caminos impensados.

"Yo pinto desde toda mi vida, recuerdo empecé en el club Unión, con Roberto Favaretto Forner, pero siempre lo hice como hobby. Yo seguí pintando toda mi vida, para mí. Lo de exponer fue una casualidad o eso del destino", comentó el entrevistado a Hugo Isaak, en el programa "Todo al mediodía".

"No hace mucho que empecé. Yo era amigo del periodista Edgardo Antoñaña, él y su esposa venían a comer a casa. A ella le gustaba lo que hacía y me insistía para que lo exponga. Un día le dije en broma que consiga una galerista. Lo hizo y bueno, arranqué el año pasado".

El también esposo de Silvia Martínez, santafesina y conductora del canal Todo Noticias, señaló que su pareja lo apoya muchísimo, e incluso envía sus obras a concursos. "Eso y los amigos, terminaron de convencerme".

Ante la consulta sobre cómo llamaría a su obra, Martínez afirmó que no se "Encasilla en nada, soy autodidacta. Más allá de algunas pequeñas lecciones cuando tenía diez años, nunca estudié. Pinto lo que siento, es una experiencia individual. Pero uno arma una visión de la sociedad, porque es lo que cree y piensa. Alguien dijo que es surrealismo contemporáneo, pero no me atrevería a definirme".

Se abren muchas puertas para el artista. Ahora está exponiendo su muestra "Tiempo emergente", en la casa de Santa Fe en Buenos Aires. Ya tiene comprometida las vacaciones de julio para el museo La Loma, en la localidad de Los Cocos, en Córdoba. También hará una exposición en Pinamar, en diciembre o enero.

Pero las sorpresas no se terminan, porque recibió el saludo de su querido maestro Favaretto Forner en vivo, en Cadena OH!, a quién invitó a sus próximas muestras en Santa Fe.

