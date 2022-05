"La famosa Scaloneta está cada vez más fuerte", apuntó el arquero de Aston Villa de Inglaterra en una nota con TyC Sports en la concentración en Bilbao, España.

"El arco de la Selección es muy grande, pero hay que tener personalidad. Yo no me defino como un loco en el arco. Cada vez que vengo a la Selección tengo un plus, desde que me pongo la camiseta de entrenamiento. Como dicen, el 'Modo Selección'. Hay un grupo muy lindo, jugamos al truco hasta las 11 de la noche", valoró Martínez.

El "Uno" es una de las figuras del equipo de Lionel Scaloni y tomó trascendencia luego de la serie de penales contra Colombia en la Copa América, por lo que con 29 años vive el "mejor momento" de su carrera.

"Todos hablan del Mundial ahora pero mi cabeza está en Italia, que es un título oficial para la Selección. Después de ese partido hablamos. Obviamente no cayó bien que no juegue contra el Manchester City, porque en la Premier League se juega mucho dinero por la posición, pero elegí bien. Ya entrené normal", detalló acerca de su ausencia en la fecha final de la Premier League.

"Tenía un dolor en el tendón rotuliano. Después de la Copa América paré seis o siete días, fui directo a la pretemporada, y eso me complicó el menisco de la otra rodilla. En las vacaciones voy a Buenos Aires a tratarme y me voy a quedar en Mar del Plata 20 días", contó.

El "Dibu" quedó apuntado por los hinchas mexicanos debido a su reacción en redes sociales cuando se realizó el sorteo del Mundial de Qatar 2022 y se conoció que sería rival del conjunto argentino.

Es por eso que Martínez aclaró: "Siempre buscan lo malo... Estaba hablando con mi hermano por teléfono y mi hijo saltando, que no entiende nada todavía. Mi suegro, que es portugués, dijo que era un partido fácil. A mi no me afectó, yo sé lo que hice. México no es fácil, son muy buenos, son aguerridos, nosotros lo sabemos y no somos ningunos boludos".