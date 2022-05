Lionel Messi y su primer año en Francia: "Me costó disfrutar"

Sobre los silbidos que recibió por parte de los "ultras" parisinos después de la dura eliminación en la Liga de Campeones de Europa ante Real Madrid, el astro rosarino los consideró "entendibles" pero lamentó que su familia haya sufrido ese momento en vivo.

"Fue algo nuevo para mí, una situación diferente porque nunca me había pasado en Barcelona. Es entendible el enojo por el equipo que teníamos y porque no es la primera vez que le pasa al París quedar afuera de esa manera. No sé si estoy de acuerdo o no, pero con 'Ney' fuimos los más señalados", consideró Messi.

En otro tramo de la entrevista con TyC Sports, el "30" del PSG deslizó cierto enojo porque su familia vivió ese momento incómodo en el Parque de los Príncipes.

"Después del partido, pregunté qué habían dicho los nenes porque no me gustó que me silben con mi familia ahí, pero por suerte la dejaron pasar", agregó Messi sobre el momento más difícil de su primera temporada en París.

"La eliminación nos mató. Fue un golpe. Yo sabía y sé como es el Real Madrid. De la nada te hacen un gol y cambia el partido. Nos pasó a nosotros y a todos los equipos", lamentó.

Antes de llegar a ese punto clave de la temporada, Messi reveló que la adaptación a Francia "no fue fácil" y que el cambio de Barcelona a París fue "duro".

"En Barcelona tenía todo, viví más ahí que en Argentina. Estábamos muy bien y no tenía pensado cambiar nada. El primer día del colegio de los chicos salimos llorando y nos preguntamos qué hacíamos acá", relató Messi sobre la intimidad de sus primeros días en Francia.

Luego, el astro enumeró los inconvenientes físicos que tuvo durante el inicio de la temporada y la dura experiencia que tuvo con el Covid-19.

"Empecé tarde la liga, después tuve un golpe en la rodilla y no pude arrancar. En año nuevo me agarró Covid y me pegó muy fuerte. Me dejó secuelas en los pulmones, estuve un mes y medio sin correr", señaló.

Messi reconoció que estaba "desesperado" por volver a entrenarse pero al final eso perjudicó su recuperación. "Al final fue peor", recordó.

Luego de una temporada "difícil", Messi fue optimista de cara a la 2022/23 con el equipo francés. "Este año será diferente, conozco el club, la ciudad, el vestuario y los compañeros. Este año me costó pero quiero volver a París y disfrutar", concluyó.