Revés judicial para Gabriel Batistuta en su búsqueda de no pagar el Impuesto a las grandes fortunas

El exdelantero de la Selección Argentina y Fiorentina de Italia tuvo un nuevo revés judicial tras el pedido que hizo sobre el impuesto a las Grandes Fortunas. Gabriel Batistuta había interpuesto una medida cautelar en la cual pedía no pagar el "Aporte solidario y extraordinario", pero se conoció que el magistrado a cargo rechazó la petición.

La decisión fue tomada por el magistrado Aldo Iturralde que, en marzo y a pedido de la AFIP, había ordenado un embargo preventivo. Luego de aceptar la competencia en el caso, el mismo juez tomó la decisión de rechazar la cautelar que había pedido el exfutbolista. La resolución fue compartida por el portal Data Clave y, en principio, había sido firmada a fines de abril. La medida cautelar solicitada sostenía que la AFIP no podría iniciar ninguna inspección ni procedimiento administrativo.

La presentación de Batistuta ante la justicia en junio de 2021

El ex delantero de River, Boca, la Selección y la Fiorentina, Gabriel Omar Batistuta, realizó una presentación formal ante la justicia federal para no pagar el impuesto a las grandes fortunas, según el expediente 10.380. Batistuta se suma así una lista de casi 200 personas con patrimonios superiores a los 200 millones de pesos que judicializaron el aporte solidario para no cumplirlo.

El ex delantero de la Selección se sumó así a Carlos Tevez, Diego Placente y Christian Bassedas cómo las figuras del deporte que se han manifestado ante la justicia federal para quedar exentos de abonar el impuesto. La presentación de Batistuta fue radicada en el Juzgado Contencioso Administrativo Federal 2, Secretaría N 4.

Las personas con mayores patrimonios de la Argentina intentaron boicotear el impuesto a las grandes fortunas. No solo a través de campañas mediáticas sino también con intentos judiciales. Entre ellos aparecieron dos nombres del mundo del fútbol. Uno de ellos es Carlos Tevez y otro el representante Alberto Marcelo Simonian. Simonian oficia de agente es uno de los más importantes del mercado argentino y, entre tantos futbolistas, maneja el futuro futbolístico de Gonzalo “Pity” Martínez y de Javier Pastore.