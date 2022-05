Córdoba: el drama de una familia de acogida

Gina es una beba de apenas 15 meses, que fue abandonada en la localidad de General Deheza, en Córdoba. Su familia de acogida denunció que le sacaron a la menor en procedimientos irregulares y reclaman justicia.

Gaspar y Paola Recosta están juntos hace más de 22 años. Son la pareja que cuidó de la bebé durante 15 meses, es decir, toda su vida. Viven junto a sus tres hijos, de 7, 14 y 17 años. Cuando encontraron a la pequeña, el municipio largó, a través de las redes sociales, la convocatoria a que una familia pudiera hacerse cargo de la bebé.

"Nosotros no pertenecíamos a ningún programa, pero sí nos anotamos a esta convocatoria. Había 30 familias y ese mismo día a la tarde, nos avisaron que podía estar con nosotros", comentó Gaspar al aire con Hugo Isaak, en "Todo al mediodía" por Cadena OH!

"La buscamos, la traemos a casa. Estuvo 15 meses con nosotros, cuando nos dijeron que eran 90 días máximo y que era una excepcionalidad. La gente que es de familia sabe que, después de ese tiempo, no es sólo cambiar el pañal y darle la leche, es una historia de sanación. Estuvimos haciendo tratamientos con psicólogos, toda una historia de amor para cuidarla a ella", explicó.

La familia fue citada en dos oportunidades a encuentros con los equipos técnicos que "Hicieron preguntas muy tontas, nada en referencia a la salud de Gina". En una tercera reunión, fueron con la menor pero regresaron sin ella.

"Nos enteramos en ese momento que Gina se iba a ir con otra familia. Al no verla a mi esposa, se pone a llorar como nunca. Nos acercamos a la sala, y un equipo técnico la estaba queriendo vincular por la fuerza a esta otra familia", detalló para Cadena OH! "A partir de ese momento no pudimos verla más. No sabían si tenía una enfermedad, la libreta de vacunación y el DNI los teníamos nosotros. Hace 18 días no la vemos".

La familia se comunicó con el ministro de Justicia, Julián López, para enviarle la documentación respecto de los encuentros que mantuvieron con el equipo técnico de la Justicia.

Para la familia, todo el mundo se excusa pero a nadie le importan los derechos de la nena. "Nadie se preocupó por ella, todo el amor que le dimos lo destruyeron. Sus hermanos, sus cuatro abuelos, sus tíos, los vecinos, nadie se pudo despedir de ella. Se la llevaron a un lugar que no conoce con personas que no conocen. La prioridad es la niña. No es una obra pública, ni un puente, ni una ruta", dijo por último.

