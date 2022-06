Continúa la crisis en el gremio de médicos

Tras haber sido destituida de su cargo por presuntas irregularidades financieras y administrativas, Sandra Maiorana fue denunciada junto a otros referentes de la Seccional AMRA Santa Fe. La acusan de impedir el acceso al apoderado y al interventor designado al local de la calle San Luis, en Rosario.

El pasado 24 de mayo el actual interventor de la Seccional designado por la Comisión Directiva, Pablo Crispo, junto con el apoderado nacional de la entidad, Gustavo Montemartini, acompañados por una escribana pública, fueron imposibilitados de acceder a la propiedad perteneciente a la Asociación de Médicos de la República Argentina (AMRA).

Según expresa la denuncia, Sandra Maiorana les prohibió el ingreso, imposibilitando que cumplan el mandato de la Comisión Directiva de "resguardar toda información y documento contable" que pudiera encontrarse en la sede de calle San Luis.

La presunta obstrucción, perpetrada por Maiorana ex integrante del Consejo Directivo de la CGT, en este caso acompañada por los doctores Emiliano Veron y Griselda Kopecky, fue registrada en acta notarial y se realizó la denuncia en el Ministerio Publico de la Acusación.

Vale recordar que AMRA decidió intervenir la seccional Santa Fe del sindicato. La medida significó el cese de sus cargos a todos los miembros de la comisión directiva y la designación de interventores en su lugar.

El Dr. Néstor Rossi, miembro de AMRA Santa Fe, contó que el hecho se trata de una "crónica de una muerte anunciada. Se sucedieron muchas irregularidades en lo administrativo, en lo gremial y en lo económico, motivo por el cual la Comisión Directiva Nacional interviene la Comisión Directiva de Santa Fe".

Rossi detalló que desde junio del año pasado “se están pidiendo papeles que son los balances mensuales, importantes para generar el balance anual. Desde ese momento hasta ahora no tenemos ningún balance mensual, una desprolijidad administrativa importantísima. En ese momento la comisión directiva que estaba no es la misma de ahora, pero esa parte seguía sin contestarse ".

Al aire de Cadena OH! Rossi indicó que, luego de la separación de la comisión directiva que estuvo hasta mayo en la conducción, se designaron dos interventores, “el doctor Crispo en Rosario y yo en Santa Fe. Después hablando con la gente que todavía sigue siendo delegada y participó en la comisión directiva, acordamos quería unirse a esta investigación, por lo que se nombró como delegado normalizador al Doctor Marcelo Beltrán, tres voces oficiales del AMRA".

Ante la consulta respecto a si es cierto que en las últimas elecciones hayan votados afiliados fallecidos, Rossi manifestó: “Sí, había muchos, yo lo llamo desprolijidades. Dibujaron y desdibujaron los padrones, pero eso lo vamos a investigar y haremos un informe y se clarificará esto por el bien de todos, pero como decía mi abuela no te escondas si tenés la cola sucia porque tarde o temprano te va a llegar, no cambias la cerradura si no tenés nada que esconder, y esperamos que hayan quedado las cosas porque tenemos un par de audios que se filtraron y dicen que ya sacaron todo. Están trabajando desde otro lugar y eso no estaría bueno", aseguró.

