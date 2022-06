Cáncer de mama: un tratamiento otorga "supervivencia inaudita"

Tras pasar por varias rondas de quimioterapia, las pacientes con cáncer de mama metastásico habían progresado. Pero apareció un tratamiento con un fármaco que apuntaba directamente a las células cancerosas con una precisión similar a la de un láser. Y tuvo éxito: ralentizó el crecimiento del tumor y prolongó la vida hasta un punto inusual en las enfermedades avanzadas.

El nuevo estudio, presentado en la reunión anual de la Sociedad Estadounidense de Oncología Clínica y publicado en el New England Journal of Medicine, podría cambiar la forma en que se practica la medicina. “Es un nuevo estándar de atención”, aseguró el doctor Eric Winer, especialista en cáncer de mama y director del Yale Cancer Center. Si bien no participó en la investigación, expresó que “afecta a una gran cantidad de pacientes”.

Según The New York Times, el enfoque científico se centró en la proteína mutante particular, HER2, un villano común en el cáncer de mama y otros tipos de cáncer. De todas formas, los medicamentos que la bloquean fueron efectivos en el tratamiento, convirtiendo los cánceres de mama en aquellos en los que a los pacientes les va muy bien.

Los casos HER2-positivo representan apenas entre el 15% y el 20% de los cánceres de mama, dijo Halle Moore, directora de Oncología Mamaria de la Clínica Cleveland. Y las pacientes que solo tienen unas pocas células HER2 no experimentan mejoría con aquellas drogas porque solo una pequeña proporción de sus células cancerosas contienen HER2 y el crecimiento de sus tumores se debe a la presencia de otras mutaciones. Ahí esta el problema: las células cancerosas eran inmunes a los tratamientos de quimioterapia.

El ensayo clínico, patrocinado por las compañías farmacéuticas Daiichi Sankyo y AstraZeneca, y dirigido por el doctor Shanu Modi, involucró a 557 pacientes con cáncer de mama metastásico que tenían HER2 bajo. Dos tercios tomaron el fármaco experimental, trastuzumab deruxtecan, vendido como Enhertu. Mientras que el resto se sometió a quimioterapia estándar.

Las pacientes que recibieron trastuzumab deruxtecan notaron que los tumores dejaron de crecer durante diez meses, en comparación con los cinco meses de quienes recibieron quimioterapia estándar. Las que recibieron el fármaco experimental tuvieron una sobrevida de 23,9 meses, frente a los 16,8 meses de las que recibieron quimioterapia estándar.

