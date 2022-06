Gonzalo Valenzuela se fue sin pagar de un restaurante

Gonzalo Valenzuela es noticia y no por su obra teatral.

Hace pocos días, el actor chileno fue a comer a un restaurante con sus hijos y se fue sin pagar la cuenta. No ajeno de lo ocurrido, aclaró lo ocurrido.

“A la persona que dijo esto, se lo agradezco, porque era verdad. Si no fuera por ella (Paula Varela) no pagaba la cuenta. Me fui sin pagar sin querer. No fue ninguna estrategia”, le dijo Gonzalo a Alejandro Guatti, en nota con Intrusos.

Luego, Valenzuela reveló el insólito motivo de su distracción: “Conozco al dueño por la familia de mi ex (Juana Viale). Voy hace muchos años, pero ese día, mis niños estaban revoltosos. Nunca me di cuenta. Ya pude saldar la cuenta. Está saldada. Fue sin querer".

Esta semana, Paula Varela contó en Socios del Espectáculo que Gonzalo Valenzuela había compartido una comida con sus hijos y que se marchó sin abonar. “Fue en una famosa pizzería de Palermo que es una ‘topetitud’, a la que van políticos, actores, gente cercana a su familia. Él llegó con tres chiquitos”, detalló la panelista de eltrece. Y continuó: "Entraron, se sentaron, y ya todo era raro en la mesa. Porque se levantaban, los chicos iban al baño, los chicos bajaban, él salía a fumar y volvía a entrar. Y se fue sin pagar".

