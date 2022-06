Rodrigo Aliendro, más cerca de River

Si hay un nombre que se puso de moda en este mercado de pases es sin dudas el de Rodrigo Aliendro, el buen mediocampista de Colón de Santa Fe que termina su contrato el próximo 30 de junio, no arregló su continuidad en el Sabalero y es pretendido por muchísimos equipos de la Liga Profesional. Más allá de que Independiente parecía ser el que sacó ventaja en la negociación -pero sin materializarla todavía- y que Boca podía resolverlo fácil por el peso específico y porque el representante del futbolista es el mismo que trabaja con Riquelme, lo cierto es que la chance de River debería ser considerada también.

La semana pasada fue cuando ofrecieron desde el entorno del jugador a Aliendro a River, y en el Millonario podrían entender esta posibilidad como una oportunidad de mercado sin una gran inversión para pensar en suplir la futura ausencia de Enzo Fernández, que en estos días podría tener novedades a partir de la presencia de emisarios del Benfica en la Argentina para negociar su transferencia.

Pero eso no es todo, en River saben que Aliendro prefiere jugar en el Millonario antes que Boca, y de hecho en el Xeneize son conscientes también de que el futbolista de Colón no llegará al plantel de Battaglia: el propio Patrón Bermúdez reconoció ayer que desde el lado del mediocampista les avisaron que no aceptaba la oferta de Boca. Ahora bien, lo que resta saber es que pasará con Independiente, donde aseguran tener un acuerdo de palabra con Aliendro y que en las próximas horas debería cristalizarse a partir de un pago del Rojo al jugador.

Borja, el primer refuerzo de River en este mercado de pases

El colombiano podría quedar confirmado al 100% en las próximas horas y en River saben que puede llegar a la Argentina durante esta semana. El Millonario comprará la mitad de su pase a Junior y le hará contrato por tres años.

Con info de TyC Sports