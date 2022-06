Más de 2000 personas participaron del Festival Urbano en Santa Fe

Más de 2000 personas participaron de la propuesta municipal Festival Urbano, organizada en el Skate Park de barrio Candioti. Fue uno de los encuentros más convocantes del fin de semana, teniendo en cuenta que atrae a niños, niñas, adolescentes y adultos que habitualmente practican allí diversas disciplinas relacionadas con el género urbano.

De este modo, con entrada libre y gratuita, se pudo disfrutar de música con el DJ Subliminal Caz, clases de skate a cargo de la Escuelita Abierta y aproximaciones al Hip Hop, con la gente del Taller Integral de la Estación Mediateca. Además, hubo competencias de Best Trick, un Torneo King of Candio, y en All Style, modalidad 7 to Smoke. Del mismo modo, a lo largo de todo el parque se expuso una muestra fotográfica en homenaje a Emiliano Santa Cruz.

La subdirectora de Políticas Socioculturales del municipio, Natalia Gamboa, explicó que la idea fue “organizar este encuentro urbano en un espacio apropiado por todos los chicos que practican estas disciplinas y como homenaje a Emiliano Santa Cruz, un fotógrafo muy conocido de la ciudad de Santa Fe que hace poco tiempo nos dejó”. En ese sentido, mencionó que la intención “fue mostrar lo que viene trabajando la Municipalidad en estos espacios, con las disciplinas urbanas a las que cada día se vuelcan más infancias y adolescencias”.

Gamboa adelantó que habrá más encuentros de este tipo, porque “queremos fomentar al Skate Park como un espacio de convivencia para todos y todas, aprovechando el clima de mucha camaradería entre quienes desarrollan estas disciplinas”.

Lucila Castillo es profesora del Taller Integral de Hip Hop de la Mediateca. Según explicó, “abarcamos todas las disciplinas que tienen que ver con la cultura del Hip Hop, como DJs, bailes, rap y graffitis”. En ese sentido, mencionó que dependiendo los intereses de las personas que concurran, se van enfocando las actividades. Las y los interesados en participar del taller, pueden acercarse a la la Estación Mediateca (Tucumán y Pasaje Mitre) a buscar información. Las clases se dictan los martes y jueves a las 15.