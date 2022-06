Resfríos: 4 mitos que conviene saber

Con el invierno y las bajas temperaturas es muy común que aparezcan los resfríos. Por eso, vamos a analizar algunos mitos que se dicen sobre los resfriados.

1. ¿Es posible resfriarte por pasar frío?

Los resfriados, al igual que otras infecciones del tracto respiratorio superior (en la nariz, garganta y tráquea), normalmente son causados por un virus.

Si bien puede ser cierto que el frío puede provocar un resfriado, porque el cambio de la temperatura puede alterar el revestimiento de nuestra garganta y tráquea, y esto posiblemente puede facilitar que los virus infecten las células. Sin embargo, la razón principal por la que tenemos más resfriados en invierno es que pasamos más tiempo adentro, más cerca de otras personas, y ese es el ambiente perfecto para la transmisión de virus.

Leer también: Punto por punto, la demanda millonaria de Camila Homs a Rodrigo de Paul

2. ¿Los remedios a base de hierbas previenen los resfriados?

Se dice que varios remedios a base de hierbas pueden prevenir el resfriado o acelerar la recuperación. Si bien algunos ensayos han demostrado un pequeño efecto preventivo, pero la evidencia no muestra reducciones estadísticamente significativas en los niveles de enfermedad. La cúrcuma también se promociona como medicina preventiva, pero tampoco hay evidencia sólida de su efectividad.

3. ¿Ayuda la vitamina C al tratamiento de resfriados?

Es muy común escuchar que la vitamina C en dosis altas podría ser un tratamiento eficaz para muchas infecciones virales. Pero una investigación descubrió que la vitamina C no previene los resfriados, pero puede reducir su duración en algunos casos. Dado que los suplementos de vitamina C de alrededor de 200 mg por día se consideran de bajo riesgo, algunos especialistas sugieren que esta es una estrategia razonable para acortar los efectos de un resfriado.

Leer también: La jugada apuesta de China Suárez y Rusherking: la convivencia

4. ¿La vitamina D evita los resfriados?

La vitamina D es la vitamina vinculada a la reducción de los riesgos relacionados con todo, desde enfermedades cardíacas y diabetes hasta virus. Hay muchos experimentos de laboratorio que muestran que la vitamina D es importante para reforzar la inmunidad y esto es fundamental para combatir los virus.

La luz del sol nos permite producir nuestra propia vitamina D, pero eso ocurre menos en invierno. Por lo tanto, mucha gente toma suplementos de vitamina D durante el invierno para evitar los resfriados.

Fuente: Doc Salud