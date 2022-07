La pelea legal de Batistuta por el aporte solidario

La Cámara Federal de Apelaciones de Resistencia no dio lugar al recurso de apelación presentado por Gabriel Omar Batistuta. Confirmó la sentencia de primera instancia del juez federal de Reconquista, quien denegó una medida "cautelar" planteada por el exfutbolista, para no pagar el "aporte solidario" impuesto por el gobierno nacional en 2020.

El ex delantero de River, Boca, la Selección y la Fiorentina, Gabriel Omar Batistuta, realizó una presentación formal ante la justicia federal. El reclamo es para no pagar el impuesto a las grandes fortunas, según el expediente 10.380. Batistuta se suma así una lista de casi 200 personas con patrimonios superiores a los 200 millones de pesos que judicializaron el aporte solidario para no cumplirlo.

Se sumó así a Carlos Tevez, Diego Placente y Christian Bassedas. Son las figuras del deporte que se han manifestado ante la justicia federal para quedar exentos de abonar el impuesto. La presentación de Batistuta fue radicada en el Juzgado Contencioso Administrativo Federal 2, Secretaría N 4.

Ahora el juez federal de Reconquista, Dr. Aldo Alurralde deberá resolver la cuestión de fondo. El debate es si es legal ese impuesto que se cuestiona. Pero, mientras tanto, la AFIP no tiene impedimento legal para avanzar en su gestión de cobro.