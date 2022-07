Florito recibirá a Pichetto en Santa Fe con amplia agenda

De la mano de la diputada provincial, Betina Florito, que el año pasado fue candidata a Senadora Nacional obteniendo 80 mil votos y constituyéndose en la cuarta fuerza politica mas votada, el líder de Encuentro Republicano Federal (ERF), Miguel Pichetto, estará en Santa Fe el próximo jueves 7 de Julio.

El motivo central de la visita del actual titular de la Auditoría General de la Nación es la presentación de su reciente libro, Capitalismo o Pobrismo (esa es la cuestión), evento que está previsto para esa jornada, a las 17 horas en el Salón de Conferencias del hotel Río Grande, ubicado en San Jerónimo 2580.

“Es un honor para nosotros recibir a uno de los grandes referentes que tiene la política nacional desde hace muchos años”, expresó Florito. “En mayo pasado, junto a Cristian Hoffmann, integrante de la mesa nacional de ERF, y luego de una serie de reuniones, decidimos incorporarnos a su espacio porque entendemos que Pichetto, con marcada visión democrática, tiene la capacidad y la experiencia suficiente para que los argentinos volvamos a recuperar la esperanza. Necesitamos más trabajo genuino y calidad educativa para un futuro de oportunidades. Vamos a aportar todo nuestro trabajo legislativo y desarrollo territorial para afianzar su imagen y liderazgo”, señaló Florito.

Justamente la legisladora santafesina participó en representación del espacio en el Foro Debate sobre la deuda que la Nación tiene con la Provincia que todo el arco opositor realizó el jueves pasado en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la UNL.

“El acuerdo entre el Gobierno provincial y nacional para el cobro de la deuda no es claro, Santa Fe va a cobrar en bonos y el gobierno de Omar Perotti acepta pagar 1,9% de la coparticipación, cuando la Corte ya lo había dejado sin efecto. Esto no solo es pérdida para la Provincia, si no que los Municipios y Comunas van a tener que compartir esa pérdida”, cuestionó Florito. El libro de Pichetto, escrito junto al periodista Carlos Reymundo Roberts, recorre la política interna argentina y reflexiona sobre las posibilidades de nuestro país.

“Muy cada tanto, alguien corre el velo de la política y la muestra al desnudo. Eso hace Miguel Ángel Pichetto, acaso el dirigente político argentino más agudo y frontal”, resume la editorial. Pichetto, de extensa trayectoria en el Partido Justicialista, cruzó la vereda en 2019 para ser compañero de fórmula de Mauricio Macri en las elecciones a presidente y vice de la Nación.

Actualmente lidera el espacio Encuentro Republicano Federal (ERF), la pata del peronismo federal dentro de Juntos por el Cambio. Hace poco anunció sus intenciones de presentarse en la interna de JxC como candidato a presidente. En Santa Fe, Florito preside el bloque ERF y es la representante de Pichetto. Además de presentar su nuevo libro, Pichetto tendrá una extensa agenda que incluye visita a medios de comunicación, a empresas, entidades intermedias e instituciones de la ciudad y la región.