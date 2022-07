Gustavo Munúa: "Es demasiado premio para Nacional"

En conferencia Gustavo Munúa comenzó: "Me siento identificado con el equipo, porque hicieron lo que tenían que hacer. Me pone orgulloso la forma en la que representan al club. Lamentablemente hoy no nos pudimos quedar con la eliminatoria, y creo que es demasiado premio para Nacional".

Luego continuó: “Si vamos a las estadísticas de los dos partidos nos vamos a dar cuenta de muchas cosas, en eso somos superiores, pero cuando te encontras con dos goles de afuera del área, se complica todo. La realidad es que en la única que tuvieron aprovecharon, se llevan demasiado premio para lo que fue el partido, esto es fútbol y pasa”.

En cuánto al apoyo del pueblo Tatengue: "Tenemos que agradecerle a nuestro público por su fervor impresionante que nos ayudó muchísimo. Sabemos que se sienten representados por estos chicos, y hoy nos vamos con la frente en alto".

"Me sorprende que me pregunten si fue el último partido de Brítez. Yo estoy muy contento con él y lo veo muy feliz acá, dando todo en cada partido. Nosotros contamos con él", comentaba respecto a los rumores de que el defensor no va a continuar.

Consultado por Álvez, que no se lo vio bien desde lo físico, dijo: “Venía con el desgarro, se hicieron trabajos específicos y se sentía bien, por eso jugó. Salió por una torcedura de rodilla, ahora nos van a informar si tiene algo o no, ojalá que no”.