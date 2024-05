Kily González desmintió el rumor que lo vincula a Boca: "Trato de estar al margen de estas situaciones"

Ante el comienzo de cada mercado de pases surgen muchos rumores que rodean al mundo del fútbol. En este caso, Cristian González se vio envuelto en una historia que lo vincula a uno de los equipos grandes del país.

En las últimas horas, desde Buenos Aires corrió la información de que el presidente de Boca Juniors, Juan Román Riquelme, no tendría un buen vínculo con el entrenador Diego Martínez. Producto de este conflicto, el mandamás tendría pensado buscar un reemplazante y el Kily sería uno de los principales nombres apuntados.

No obstante, González habló este viernes al mediodía en conferencia de prensa y se encargó de negar esta noticia. "Si tengo que salir a desmentir cada rumor... saben cual es mi postura, cómo me manejo con el club y los dirigentes. Obvio que se dicen cosas buenas y malas, pero trato de estar al margen de todas esas situaciones", aclaró.

"Estoy contento acá. Me siento respetado y querido. Hay algunos que no, me encanta que sea así porque es parte de nuestra profesión. Nosotros tratamos de dar lo mejor para que a Unión le vaya bien", expresó.

La ansiedad con Instituto y el análisis de Barracas

En otro tramo de la charla con la prensa, el Kily señaló que el apuro del equipo no permitió que se trajeran una victoria de Córdoba frente a Instituto: "Si hubiésemos interpretado mejor las opciones nos llevábamos los tres puntos. La ansiedad de ganar nos hizo equivocar los caminos. Lo positivo es que sumamos y seguimos ahí. Esperemos que ahora ese punto valga".

Por último, analizó Barracas Central, el próximo rival del Tate en la Liga Profesional: "El partido será duro, intenso. Barracas es un equipo que viene haciendo las cosas bien. Es un compacto y agresivo. Trataremos de contrarrestar eso asumiendo el rol protagónico como hacemos siempre".

Escucha la conferencia completa