La estrella del atletismo británico Mo Farah reveló que fue víctima de trata

El mejor atleta de la historia británica, Mo Farah, reveló en un documental que fue víctima de tráfico ilegal de personas y que ingresó al Reino Unido con una identidad falsa, para luego ser forzado a trabajar como esclavo en el seno de una familia.

"La verdad, no soy el que ustedes creen. La mayoría de la gente me conoce con el nombre de Mo Farah, pero esa no es la realidad. Fui separado de mi madre y traído al Reino Unido ilegalmente bajo el nombre de otro niño llamado Mohamed Farah", explicó el cuádruple campeón olímpico en una extensa entrevista sobre su vida que será difundida mañana en la cadena BBC.

Farah, que tiene en la actualidad 39 años, contó en el documental haber recibido el nombre de Mohamed Farah por parte de una mujer que lo llevó al Reino Unido, explicándole que se uniría a familiares, desde Yibuti, país de África Oriental, cuando tenía nueve años.

El atleta, que logró un doblete de triunfos en los 5.000 metros y 10.000 metros en los Juegos Olímpicos de Londres en 2012 y en los de Río en 2016, reveló que se llama en realidad Hussein Abdi Kahin. Su padre fue asesinado en la guerra civil de Somalia cuando él tenía cuatro años.

Su madre y sus dos hermanos viven en la región separatista de Somalilandia, no reconocida por la comunidad internacional.

Through this documentary I have been able to address and learn more about what happened in my childhood and how I came to the UK. I'm really proud of it and hope you will tune into @BBC at 9pm on Weds to watch. pic.twitter.com/rqZe41gFm8

— Sir Mo Farah (@Mo_Farah) July 11, 2022