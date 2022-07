La Negra Vernaci "echó" a Ofelia Fernández de Sobredosis de TV

La Negra Vernaci volvió a dar que hablar. En la última emisión de Sobredosis de TV (C5N), la conductora realizó una desopilante imitación de Viviana Canosa y "echó" en vivo a Ofelia Fernández.

Días atrás, Viviana Canosa arremetió duramente contra la legisladora porteña y la acusó de "justificar a los ladrones y a los asesinos", a raíz de un video de 2019 que se viralizó recientemente. Por eso, la Negra Vernaci aprovechó la presencia de Ofelia Fernández en SDTV y protagonizó un imperdible paso de comedia al aire.

Leer también: Yanina Latorre destrozó a Ofelia Fernández

"Te estuve escuchando, mamu. Sos tan violenta, chiquita. Te escucho y me siento ultrajada, abusada por vos y tu violencia. Yo no te puedo respetar, porque me da asco tu pañuelo verde, tu comunismo, Ofelia. ¿Sabés qué me da asco? Tus abortos venezolanos", comenzó Elizabeth, imitando la voz y los gestos de Canosa.

Tras este paso de comedia, Vernaci fue por más y echó, a modo de broma, a Ofelia del estudio: "Sabés qué, mi amor, yo no te respeto. Y por respeto te voy a pedir que te retires. También te voy a pedir que te depiles, me da violencia esta comunista abortera llena de pelos. Asco me da".

Fuente: Exitoina