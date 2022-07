Erradicaron la laguna que tapaba la esquina de Europa y Boneo en Santa Fe

Desde hace al menos 30 años, todo el que pasaba por la intersección de las calles Europa y Boneo se encontraba una acumulación de agua constante que no drenaba ya que no encontraba salida. Esa “laguna”, como la denominaban los vecinos y vecinas, ya no está.

Este martes, el intendente Emilio Jatón supervisó el funcionamiento de los trabajos realizados por la Municipalidad en las calles de la vecinal San Martín que permitió solucionar definitivamente un reclamo histórico. "El primer paso fue concretar un trabajo profundo que incluyó estudios de suelo, en los cuales, se detectó que los sistemas pluviales estaban descalzados y evidenciaban pérdidas", informaron desde el municipio.

En ese sentido, Matías Pons Estel, director de Gestión Urbana del municipio, brindó detalles de cómo fueron los trabajos que permitieron superar el severo inconveniente: “La obra tuvo su complejidad. Era un problema que durante muchas décadas no se podía solucionar, por eso el intendente Jaton lo puso en agenda como prioridad. En primer lugar estudiamos las causas y la lógica del sistema de desagües pluviales de esta zona. Asimismo, acompañó la finalización de los trabajos correspondientes al desagüe Espora”, explicó.

Para concluir con los trabajos, “primero tuvimos que reconstruir todo el sistema pluvial, es decir, lo que estaba por debajo del suelo. Además hicimos un sistema de compactación en todas las losas para luego rearmar el sistema de hormigón y trabajar con materiales especiales para dotarlo de mayor resistencia. A esto se sumaron las bocas de tormenta en las esquinas y una adicional, como refuerzo en la cota más baja, ubicada en el centro del cruce de calle”, indicó Pons Estel.

Finalmente, el funcionario consignó que la obra se monitorea después de cada lluvia “y observamos que no hay ningún tipo de inconvenientes y está funcionando en su totalidad”.

Como tarea adicional, se ejecutaron 100 metros de ripio en calle Europa, desde Boneo hasta Espora, con la limpieza de cunetas correspondiente para mejorar la accesibilidad en ese sector. "Cabe destacar que todos los trabajos se hicieron con personal y fondos de la Municipalidad, con una inversión cercana a los 5 millones de pesos", detallaron las autoridades.